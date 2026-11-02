Hàn Quốc công bố ngân sách lớn nhất lịch sử, cam kết đầu tư mạnh cho AI

Phát biểu trước Quốc hội ngày 2.11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết tổng chi tiêu cho năm 2027 sẽ tăng 12,8% lên mức 820,9 nghìn tỉ won (tương đương 610,14 tỉ USD). Trong đó, 21,3 nghìn tỉ won sẽ được dành riêng cho ngành bán dẫn, AI vật lý và các trung tâm dữ liệu AI, gần gấp đôi so với mức của năm 2026.

Một khoản ngân sách riêng biệt trị giá 4,7 nghìn tỉ won sẽ được dùng để phát triển mô hình AI chủ quyền. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mô tả mô hình này mang "hiệu suất cao nhất thế giới."

Chính phủ cũng có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào nguồn nhân lực, bao gồm đào tạo 2.000 chuyên gia để “dẫn dắt thiết kế bán dẫn và ngành công nghiệp bán dẫn khu vực,” đồng thời mở rộng giáo dục AI cho học sinh, sinh viên, người tìm việc và lực lượng lao động hiện có.

Hàn Quốc đã thành lập mô hình “khoa hợp đồng liên kết” tại các trường đại học. Tại đây, sinh viên có thể đăng ký các chương trình học liên kết với doanh nghiệp, mở ra cơ hội làm việc tại các tập đoàn lớn như Samsung Electronics và SK Hynix ngay trước khi tốt nghiệp. Các công ty sẽ tham gia xây dựng giáo trình, hỗ trợ tài chính và tuyển dụng những sinh viên đủ điều kiện.

Kế hoạch chi tiêu kỷ lục này được đưa ra trong bối cảnh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3,3% vào năm 2026 - mức tăng nhanh nhất kể từ đợt phục hồi sau đại dịch vào năm 2021.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định việc tăng chi tiêu sẽ "gần như không làm tăng nợ ròng của chính phủ", vì các trái phiếu mới phát hành sẽ được dùng để trả cho các khoản nợ hiện có.

Ngân sách cũng tăng chi tiêu cho quốc phòng và an sinh xã hội cho thanh niên. Chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ tăng 8,2% lên 73,3 nghìn tỉ won.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển đổi thành một lực lượng quân đội thông minh, tinh nhuệ và mạnh mẽ bằng cách thiết lập hệ thống kết hợp có người lái và không người lái dựa trên AI, robot và máy bay không người lái.

Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Hàn Quốc phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động xuất khẩu bán dẫn trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về năng lực tính toán tăng cao nhờ sự bùng nổ của AI.

Theo dữ liệu do Cục Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 1.11, xuất khẩu trong tháng 10 đã tăng vọt 93,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 115,3 tỉ USD.

Kim ngạch xuất khẩu đạt tổng cộng 930 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2026, lần đầu tiên vượt mốc 900 tỉ USD.

Quốc gia này đã ghi nhận mức thặng dư thương mại 42,5 tỉ USD trong tháng 10, trong khi nhập khẩu tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên 72,8 tỉ USD.

Hàn Quốc đang có lợi thế mạnh nhờ vào kết quả ấn tượng của các ngành công nghiệp chủ lực, bao gồm cả bán dẫn.