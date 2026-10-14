Hàn Quốc công bố chiến lược dân số quốc gia mới

Các bố mẹ đưa con đi dạo tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiến lược được công bố tại lễ tuyên bố tầm nhìn dân số quốc gia do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì ở Seoul, cùng với kế hoạch cơ bản quốc gia đầu tiên về chiến lược dân số. Kế hoạch gồm 117 nhiệm vụ chính sách, bao quát các vấn đề việc làm của thanh niên, sinh con và nuôi dạy trẻ, phát triển vùng, già hóa dân số và người nhập cư.

Một điểm đáng chú ý là chính phủ không lấy tỷ suất sinh tổng hợp làm chỉ tiêu mục tiêu trung tâm, mà chuyển sang các tiêu chí phản ánh chất lượng sống và mức độ tham gia kinh tế của người dân. Theo kế hoạch, mức độ hài lòng với cuộc sống được đặt mục tiêu tăng từ 6,6 lên 7 điểm, trong khi tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế dự kiến tăng từ 71,8% lên 74%.

Về hỗ trợ sinh con và chăm sóc gia đình, chiến lược đề cập khoản hỗ trợ có thể lên tới 20 triệu won (khoảng 14.000 USD), cùng kế hoạch cung cấp 570.000 căn nhà ở công cộng. Chính phủ cũng hướng tới cải thiện điều kiện việc làm của thanh niên, giảm gián đoạn nghề nghiệp của phụ nữ, mở rộng cơ hội việc làm cho người cao tuổi và tăng cường các chính sách hỗ trợ người nhập cư ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, chính phủ dự kiến tăng cường phối hợp ngân sách dành cho các chính sách dân số thông qua cơ chế tham vấn trước đối với ngân sách liên quan. Một số quy định về giấy tờ hành chính cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng loại bỏ cách ghi chú phân biệt trẻ em sinh ngoài hôn nhân, góp phần bảo đảm quyền lợi và sự bình đẳng của trẻ em.

Chiến lược mới được xây dựng trong bối cảnh Hàn Quốc phải đối mặt với tình trạng sinh thấp kéo dài, già hóa dân số và chênh lệch dân cư giữa các địa phương. Việc mở rộng phạm vi chính sách từ sinh con và chăm sóc trẻ em sang việc làm, an sinh, di cư và chất lượng sống phản ánh nỗ lực chuyển sang cách tiếp cận dài hạn, gắn ứng phó biến động dân số với phát triển kinh tế và xã hội.