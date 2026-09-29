Hàn Quốc coi việc phát triển, sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân là chiến lược quốc gia

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì cuộc họp nội các ngày 29/9.

Tại cuộc họp nội các do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự luật mang tên “Luật đặc biệt về mua sắm, vận hành và quản lý an toàn tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án tàu ngầm hạt nhân”.

Đây được xem là cơ sở pháp lý nhằm triển khai thống nhất dự án tàu ngầm hạt nhân, thay vì thực hiện riêng rẽ theo nhiều quy định pháp luật hiện hành. Dự luật dự kiến được trình Quốc hội Hàn Quốc xem xét, với mục tiêu hoàn tất ban hành trong năm nay.

Dự luật bao gồm các quy định đặc biệt về phát triển, mua sắm, đưa vào sử dụng và vận hành tàu ngầm hạt nhân, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý an toàn hạt nhân và các vấn đề liên quan.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, dự án có tính chất đặc thù do lần đầu tiên tại Hàn Quốc kết hợp hệ thống vũ khí với công nghệ năng lượng hạt nhân, đòi hỏi phối hợp các quy định trong nhiều lĩnh vực, trong đó có pháp luật về mua sắm quốc phòng và an toàn hạt nhân.

Động thái này nằm trong kế hoạch thúc đẩy Dự án tàu ngầm hạt nhân Jangbogo-N (Dự án “Jangbogo N”) nhằm phát triển tàu ngầm hạt nhân mang đặc trưng của Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu ban hành luật đặc biệt trong năm nay, hướng tới hạ thủy tàu đầu tiên vào giữa những năm 2030 và đạt khả năng tác chiến đầy đủ vào cuối những năm 2030.

Theo chính phủ Hàn Quốc, việc xây dựng khuôn khổ pháp lý riêng nhằm tạo cơ sở triển khai dự án một cách có hệ thống, góp phần tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển công nghiệp quốc phòng.