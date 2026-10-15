Hàn Quốc có tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 100 tỷ USD tại Việt Nam

Quang cảnh thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo thành phố Đồng Nai, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam và đại diện các bộ, ngành Trung ương, 33 tỉnh, thành trong nước cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hội nghị là dịp để các đơn vị liên quan gặp gỡ, trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua; đồng thời xác định những định hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Theo ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2027), giai đoạn 2026 - 2027 là thời điểm quan trọng để hai nước tạo ra những đột phá mới trong quan hệ hợp tác song phương. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với gần 10.600 dự án, tổng vốn đăng ký gần 103 tỷ USD; đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Tám tháng năm 2026, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc đạt hơn 80 tỷ USD – mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trước đây. Kết quả này tạo đà để đạt mục tiêu lần đầu tiên kim ngạch thương mại giữa 2 nước vượt mức 100 tỷ USD năm 2026, đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Ngoài kinh tế, những năm qua Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; năm 2025, hơn 5 triệu lượt du khách hai nước đã sang thăm lẫn nhau, hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam.

Ông Ngô Lê Văn khẳng định, Việt Nam đang quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số. Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, cơ sở hạ tầng thông minh và năng lượng sạch. Đây cũng là những lĩnh vực Hàn Quốc có năng lực và nhiều kinh nghiệm phát triển, mở ra dư địa hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Ngô Lê Văn bày tỏ mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tích cực tham gia các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2027, cùng đóng góp cho một khu vực châu Á – Thái Bình Dương kết nối, sáng tạo và thịnh vượng.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai cho biết, thành phố Đồng Nai có vị trí chiến lược trong kết nối vùng Đông Nam Bộ và các thị trường quốc tế; là địa phương phát triển công nghiệp lâu đời nhất ở Việt Nam. Đồng Nai có đầy đủ 5 phương thức vận tải (đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường hàng hải và đường thủy nội địa); nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng Phước An và 10 tuyến cao tốc đã, đang và sẽ triển khai.

Theo ông Võ Tấn Đức, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 là định hướng quan trọng để thành phố phát huy các lợi thế và mở rộng không gian phát triển. Nghị quyết xác định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, giữ vai trò đầu mối kết nối vùng, kết nối quốc tế, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Đồng Nai hiện có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư với khoảng 2.300 dự án, tổng vốn đăng ký đạt hơn 47 tỷ USD. Trong đó, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất của thành phố với gần 470 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 8,4 tỷ USD. Sự hiện diện và hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai trong thời gian qua góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của thành phố.

Ông Võ Tấn Đức cho biết, qua hội nghị này, lãnh đạo Đồng Nai mong muốn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư, gắn bó lâu dài với Đồng Nai.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lee Miyon, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, sau khi trình Quốc thư lên Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam vào đầu tháng 10 này, thành phố Đồng Nai là địa phương đầu tiên ở Việt Nam bà đến thăm và công tác.

Đồng Nai được coi là trường hợp điển hình trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Hàn Quốc với nhiều lĩnh vực như: sản xuất, linh kiện phụ tùng, kho vận. Mong rằng tương lai, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Đồng Nai trong các lĩnh vực như: linh kiện và vật liệu tiên tiến, kho vận thông minh và đô thị thông minh, khoáng sản quan trọng, công nghiệp quốc phòng.

Theo bà Lee Miyon, tại Lễ trình Quốc thư cách đây khoảng 10 ngày, Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ với bà về tầm nhìn phát triển Việt Nam và sự am hiểu sâu sắc về tình hữu nghị cũng như sự phát triển chung của hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Sự kiện hôm nay là dịp để hai nước trao đổi về phương hướng phát triển tương lai ở thời kỳ chuyển giao khi Việt Nam đang hướng tới “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” theo như lời của Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Việt Nam đang tìm kiếm bước nhảy vọt được gọi là “cao tốc” và sự tăng trưởng về chất trong các lĩnh vực như nâng cao cơ cấu công nghiệp, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết chuỗi cung ứng. Hàn Quốc là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong quá trình phát triển mới.

Hiện Việt Nam đang cải cách quy định trong các lĩnh vực như đầu tư nước ngoài, bất động sản, hành chính thuế, môi trường. Kính mong Chính phủ Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành dành sự quan tâm đặc biệt để những chính sách liên quan đến đầu tư được xây dựng theo hướng ổn định, có thể dự báo và được thực thi nhất quán tại thực tế sản xuất, kinh doanh trong quá trình này. Bà Lee Miyon hy vọng những sự thay đổi đó sẽ mở ra những cánh cửa mới cho hoạt động mở rộng đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam và hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về việc nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đột phá về thương mại, đầu tư bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Thúc đẩy khoa học, công nghệ và công nghiệp văn hóa trong chuyển đổi số; kiến tạo tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm. Đồng thời ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa ngành chức năng Việt Nam với các đối tác Hàn Quốc.