Hàn Quốc chuyển gần 10.000 công chức từ Seoul tới 'Thủ đô hành chính' Sejong

Khu phức hợp cơ quan Chính phủ trung ương ở Sejong

Theo kế hoạch được Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc công bố ngày 13-10, 27 cơ quan với 2.995 nhân sự sẽ chuyển tới các văn phòng thuê tại Sejong trong năm 2027.

Nhóm di dời đầu tiên gồm Ủy ban Dịch vụ Tài chính, Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân, Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân, Ủy ban Nhân quyền quốc gia và Cơ quan Người Hàn Quốc ở nước ngoài.

Các cơ quan còn lại cần trụ sở chuyên biệt sẽ chuyển đi sau khi các tổ hợp chính phủ mới được xây dựng, với quá trình di dời dự kiến hoàn tất vào năm 2031.

Danh sách này có các Bộ Ngoại giao, Thống nhất và Quốc phòng, cùng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra, cơ quan điều tra tham nhũng và các đơn vị công tố, điều tra tội phạm nghiêm trọng mới thành lập.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính cần khoảng 3,1 nghìn tỷ won (2,3 tỷ USD), để xây dựng các tổ hợp văn phòng mới. Khoảng 89,7 tỷ won khác sẽ được dùng để thuê trụ sở tạm thời và hỗ trợ việc di dời.

Seoul cũng sẽ đề nghị sửa đổi luật để xóa bỏ quy định miễn di dời đối với các Bộ Ngoại giao, Thống nhất, Quốc phòng, Tư pháp và Bình đẳng giới.

Văn phòng Tổng thống tại Sejong dự kiến hoàn thành năm 2029, trong khi cơ sở của Quốc hội tại đây được lên kế hoạch mở cửa năm 2033.

Sau đợt di dời mới, tổng số cơ quan chính phủ đặt tại Sejong sẽ tăng từ 43 lên 87, với gần 24.700 công chức.

Để giúp các công chức và gia đình của họ tái định cư tại Sejong, chính phủ dự định cung cấp chi phí di chuyển và hỗ trợ tái định cư ban đầu.

Chính phủ cũng đang xem xét hỗ trợ vận chuyển tạm thời cho những công chức không thể chuyển đến ngay lập tức vì cần tìm nhà ở hoặc chờ đến khi con cái kết thúc năm học.

Sejong nằm cách Seoul khoảng 110km về phía Nam. Việc mở rộng thành phố hành chính này là một phần trong chiến lược giảm sự tập trung dân số, doanh nghiệp, vốn và hạ tầng vào vùng thủ đô.

Theo The Korea Times