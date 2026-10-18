Hàn Quốc chuẩn bị hồ sơ công nhận Nghi thức trà tỳ là di sản phi vật thể quốc gia

Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc (tên tiếng Anh: Korea Heritage Service - KHS) vừa chính thức lựa chọn Nghi thức trà tỳ (được biết đến là nghi lễ hỏa táng truyền thống trong Phật giáo) làm đối tượng điều tra để xem xét chỉ định vào hạng mục di sản phi vật thể quốc gia mới. Quyết định này mở ra triển vọng rất lớn để di sản văn hóa đặc sắc này chính thức được công nhận ở cấp quốc gia.

Bước tiến trong bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo

Trong “Hội nghị liên hợp Ủy ban Di sản phi vật thể lần thứ nhất”, Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc đã công bố 7 hạng mục được chọn làm đối tượng điều tra chỉ định di sản phi vật thể quốc gia mới, trong đó có Nghi thức trà tỳ (다비작법).

(Ảnh: Internet)

Cùng đợt lựa chọn này còn có các hạng mục tiêu biểu khác như:

* Hò nông dân Sunchang Geumgwadeulsori (Di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Jeonbuk).

* Nghề làm bút lông (Mo pil jang).

* Trò chơi dân gian: Gonggi, đá cầu (Jegichagi), và đánh quay (Paengichigi).

* Phong tục truyền thống: Tập quán đào sâm và thu hái dược liệu của người Simmani wa yakchokkun seup-sok.

Giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc của Nghi thức trà tỳ

Nghi thức trà tỳ không đơn thuần là một thủ tục tang lễ hỏa táng, mà là nghi lễ khép lại cuộc đời viên mãn của một người tu hành xuất gia trong đạo Phật. Đây là di sản phi vật thể hội tụ tinh hoa thế giới quan Phật giáo và giá trị quan cộng đồng, mang ý nghĩa vượt thời gian.

Toàn bộ quá trình nghi lễ được truyền thừa vô cùng bài bản và có hệ thống, bao gồm:

* Trình tự các bước trong nghi thức trà tỳ.

* Lễ cúng dường và tụng niệm.

* Phương thức thiết lập cơ sở trà tỳ.

* Sự phân công vai trò cụ thể của những người tham gia.

Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc đánh giá rất cao tính lịch sử, học thuật và nghệ thuật của nghi thức này - một di sản được tiếp nối qua nhiều thế hệ với các tự viện Phật giáo làm trung tâm, đồng thời vẫn giữ được sức sống bền bỉ trong đời sống thực tế cho đến ngày nay.

Tiếng nói từ các bậc tôn túc và định hướng tương lai

Tháng 4 năm ngoái, Hội Bảo tồn Nghi thức trà tỳ Phật giáo Hàn Quốc (dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch - Hòa thượng Vô Không ‘Mu Gong’) đã tổ chức hội thảo học thuật chuyên đề nhằm tổng hợp các kết quả nghiên cứu và khẳng định tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản.

Tại Hội thảo, Đại tông sư Jinwoo (Chân Ngu), Tổng vụ Viện trưởng Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc đời thứ 37, đã nhấn mạnh: “Nghi thức trà tỳ dành cho các bậc tu sĩ đã sống và qua đời với tư cách là người xuất gia mang nét đặc trưng riêng của từng ngôi chùa và môn phái, nhưng hiện đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn. Dù trong dòng chảy thời đại đề cao sự tiện lợi và hiệu quả, việc phục hồi và kế thừa truyền thống vẫn là di sản quý giá không gì đánh đổi được. Việc gìn giữ trọn vẹn nghi thức này chính là sứ mệnh của thời đại chúng ta”.

Hòa thượng Vô Không (Mu Gong) cũng chia sẻ niềm hy vọng khi 25 Tổng giáo khu (Kyo-gu bon-sa) của Thiền phái Tào Khê Phật giáo Hàn Quốc đồng lòng chung tay bảo tồn truyền thống này. Ngài bày tỏ kỳ vọng trong tương lai, sau khi được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia, hội sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu đưa nghi thức bước vào danh mục Di sản Thế giới của UNESCO.

Hội Bảo tồn cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác ghi chép, điều tra và nghiên cứu hệ thống, đồng thời củng cố môi trường truyền thừa ổn định. Việc được chọn làm đối tượng điều tra chỉ định lần này chính là dịp quan trọng để nhìn nhận lại giá trị văn hóa tang lễ truyền thống, qua đó làm phong phú thêm chiều sâu và sự đa dạng cho hệ thống di sản phi vật thể quốc gia.

Tác giả: Kwon Oh-young/Việt dịch: Thích Vân Phong

Nguồn: www.bulgyo-in.com