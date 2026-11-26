Cảng hàng hóa ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Việc Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì mức thuế tối đa 15% đối với hàng hóa Hàn Quốc sau báo cáo về điều tra về tình trạng dư thừa công suất sản xuất được Seoul đánh giá là một kết quả tích cực trong bối cảnh thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ tăng mạnh. Tuy nhiên, giới chức và doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn duy trì tâm thế cảnh giác, bởi Washington đồng thời để ngỏ khả năng nâng thuế lên 25% nếu các cuộc tham vấn trong tương lai không đạt kết quả như mong muốn hoặc nếu Mỹ cho rằng các cam kết hiện nay chưa được thực hiện đầy đủ.

Báo cáo mới công bố ngày 25/11 (giờ Mỹ) của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho rằng Hàn Quốc có các dấu hiệu của tình trạng “dư thừa công suất sản xuất mang tính cơ cấu”, đặc biệt trong các ngành ô tô, bán dẫn và hóa dầu. USTR cũng chỉ ra các chương trình hỗ trợ công nghiệp của Hàn Quốc, bao gồm Chiến lược Vành đai Bán dẫn K-Semiconductor và các chính sách hỗ trợ mở rộng sản xuất, là những yếu tố có thể làm gia tăng năng lực sản xuất vượt nhu cầu thị trường.

Điểm khiến Seoul đặc biệt quan tâm là việc Mỹ lần đầu tiên đưa các kế hoạch phát triển cụm công nghiệp bán dẫn mới của Hàn Quốc vào nhóm vấn đề đáng lo ngại. Một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc cho biết USTR đã đề cập đến dự án cụm bán dẫn mới tại khu vực Honam cũng như các kế hoạch mở rộng đầu tư sản xuất chip như những ví dụ về khả năng gia tăng công suất quá mức thông qua sự hỗ trợ của nhà nước.

Từ góc nhìn của Hàn Quốc, việc giữ được mức trần thuế 15% mới chỉ giúp tránh được kịch bản xấu nhất trong ngắn hạn. Các báo kinh tế nước này nhận định nguy cơ thực sự nằm ở điều khoản cho phép Mỹ nâng thuế lên 25% sau khi đánh giá lại kết quả tham vấn, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Hàn Quốc tiếp tục đối mặt với tình trạng bất định trong chính sách thương mại của Washington.

Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jeong Gwan gọi việc bảo vệ được mức trần 15% là “kết quả vượt cả kỳ vọng”, nhất là trong bối cảnh thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ đã vượt 100 tỷ USD trong 10 tháng năm 2026, cao hơn gấp đôi mức của cả năm trước. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sức ép từ phía Mỹ là rất lớn và tình hình thương mại quốc tế hiện nay vẫn “bất ổn, không hoàn chỉnh và khó dự đoán”.

Giới chức Hàn Quốc cho biết Washington đã tái khẳng định sẽ tôn trọng khuôn khổ thỏa thuận thương mại và đầu tư song phương đạt được trước đây, theo đó Mỹ giảm thuế từ 25% xuống 15% để đổi lấy cam kết đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, Seoul cũng nhận thức rằng việc duy trì mức thuế hiện nay không được bảo đảm vĩnh viễn và sẽ phụ thuộc đáng kể vào kết quả tham vấn sắp tới.

Trước nguy cơ thuế quan có thể thay đổi bất cứ lúc nào, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn tham vấn tiếp theo với Mỹ. Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng cho biết sẽ phân tích toàn bộ báo cáo của USTR, phối hợp với các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp để xây dựng ý kiến phản hồi chính thức, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh với Washington rằng ngành sản xuất Hàn Quốc đang gắn chặt với chuỗi cung ứng của Mỹ và không phải là nguồn gốc gây mất cân đối thị trường toàn cầu.

Các chuyên gia thương mại Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng Seoul cần đưa vấn đề “dư thừa công suất” vào trọng tâm các cuộc đàm phán với Mỹ trong thời gian tới. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), việc Mỹ gắn khả năng tăng thuế với tình trạng dư thừa công suất đồng nghĩa với nguy cơ phát sinh các vòng xung đột thương mại mới nếu các ngành xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc tiếp tục mở rộng mạnh mẽ.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn bán dẫn và ô tô, việc Mỹ chưa nâng thuế vượt mức 15% giúp giảm bớt áp lực trước mắt. Tuy nhiên, việc Washington trực tiếp nhắc đến các dự án bán dẫn mới và để ngỏ khả năng nâng thuế lên 25% đang buộc doanh nghiệp phải theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán giữa hai chính phủ cũng như tính toán lại các kế hoạch đầu tư và mở rộng sản xuất trong trung hạn.