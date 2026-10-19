Hàn Quốc: Chơi game StarCraft trong giờ làm việc, 5 chuyên gia an ninh mạng quốc gia bị kỷ luật

Một cảnh trong trò chơi điện tử StarCraft

Theo dữ liệu do Nghị sĩ Hwang Jung-a thuộc Đảng Dân chủ, thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ thông tin, Phát thanh và Truyền thông của Quốc hội, thu thập được từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia (NSR) - đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Điện tử và Viễn thông (ETRI), 5 nhân viên tại Trung tâm Đào tạo An ninh mạng của viện này đã bị kỷ luật.

Kết quả điều tra cho thấy nhóm nhân viên này đã dành tới 90 giờ kết nối vào nền tảng game trực tuyến của StarCraft, ngay trên máy tính công vụ trong giờ làm việc.

StarCraft là game chiến thuật nổi tiếng do hãng Blizzard Entertainment của Mỹ phát triển.

Nhóm 5 người đã nhiều lần truy cập máy chủ game trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12-2024, vào lúc người quản lý trực tiếp nghỉ phép hoặc đi công tác.

Có ngày, một nhân viên đã duy trì kết nối tới 8 giờ 53 phút, một người khác kết nối 7 giờ 21 phút, cho thấy họ đã dành gần như cả ngày làm việc chỉ để đăng nhập vào máy chủ chơi game.

Điều tra còn phát hiện, một số nhân viên vẫn tiếp tục tìm cách truy cập game thông qua mạng nội bộ của Viện ngay cả sau khi kết nối Internet đã bị chặn vào tháng 12 năm ngoái.

Vụ việc bị phanh phui sau khi một nhân viên khác tại trung tâm tố giác qua hệ thống tố cáo nội bộ của ETRI. Sau khi Hội đồng kỷ luật xem xét, NSR đã ra quyết định khiển trách cả 5 nhân viên.

Viện này cho biết đã trừ số ngày nghỉ phép năm có hưởng lương tương ứng với thời gian các nhân viên đã dành để kết nối vào máy chủ game.

Đối với những nhân viên không còn đủ ngày nghỉ phép, số tiền tương ứng bị trừ vào lương.

Các nhân viên liên quan khai rằng họ đăng nhập vào game sau khi có người đề xuất "cùng nhau thư giãn sau khi hoàn thành một sự kiện lớn". Họ cũng nói rằng không chơi game trong toàn bộ thời gian kết nối với máy chủ.

Thừa nhận thiếu sót trong công tác giám sát, NSR cho biết hiện đang kiểm tra hồ sơ sử dụng và chặn quyền truy cập vào các trò chơi và các trang web không liên quan đến công việc.

"Nhân viên chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng quốc gia lại nhiều lần truy cập máy chủ chơi game khi cấp trên vắng mặt là sự buông lỏng kỷ luật nghiêm trọng", Nghị sĩ Hwang nói.

Theo The Korea Times