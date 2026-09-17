Hàn Quốc chịu thêm sức ép từ việc Fed tăng lãi suất

Quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tạo thêm sức ép đối với Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) trong điều hành chính sách tiền tệ, đồng thời làm gia tăng chi phí vay trong nước khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng kéo theo lợi suất tại Hàn Quốc.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK). Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp chính sách ngày 15-16/9, Fed đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4,00%, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7/2023. Theo dự báo mới, 16/18 quan chức Fed cho rằng lãi suất có thể cao hơn mức hiện tại vào cuối năm. Trong khi đó, BOK đang duy trì lãi suất ở mức 3,00%, sau hai lần tăng trong tháng 7 và tháng 8.

Việc Fed tăng lãi suất khiến chênh lệch lãi suất giữa Hàn Quốc và Mỹ nới lên 0,75-1 điểm phần trăm, qua đó gây thêm áp lực lên tỷ giá. Đồng won đã giảm giá từ khoảng 1.330 won/USD ngày 9/9 xuống khoảng 1.370 won/USD ngày 16/9. Tuy nhiên, BOK chưa quyết định có tiếp tục tăng lãi suất hay không và sẽ cân nhắc diễn biến lạm phát, tăng trưởng kinh tế và ổn định tài chính.

Tác động của mặt bằng lãi suất quốc tế cũng lan sang thị trường trái phiếu và tín dụng Hàn Quốc. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã có thời điểm vượt 5%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản lên 4,74%. Tại Hàn Quốc, lợi suất trái phiếu ngân hàng không bảo đảm kỳ hạn 5 năm, xếp hạng AAA, lên 4,655%/năm tính đến ngày 15/9, mức cao nhất trong năm nay.

Chi phí vốn tăng đang gây sức ép lên lãi suất vay. Mức trần lãi suất vay thế chấp hỗn hợp kỳ hạn 5 năm tại 5 ngân hàng thương mại lớn gồm KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori và NH NongHyup đã vượt 7%/năm. Chỉ số COFIX đối với các khoản vay mới trong tháng 8 ở mức 3,18%, cao nhất kể từ tháng 12/2024, làm gia tăng gánh nặng lãi suất đối với các hộ gia đình.

Giới chức Hàn Quốc đang theo dõi sát tỷ giá, giá dầu và thị trường tài chính trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông kéo dài. Giá dầu tăng có thể gây thêm áp lực lên lạm phát và tăng trưởng, trong khi lãi suất cao làm gia tăng rủi ro đối với hộ gia đình, doanh nghiệp và thị trường nhà ở.

Sau quyết định của Fed, các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc nhận định tác động tức thời đối với thị trường trong nước có thể không lớn do việc tăng lãi suất đã phần nào được phản ánh vào giá tài sản. Tuy nhiên, Thống đốc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) Lee Chan-jin yêu cầu theo dõi chặt chẽ tác động đối với lãi suất, dòng vốn và tỷ giá, đồng thời chủ động kiểm soát rủi ro tái cấp vốn và gánh nặng tài chính của các hộ gia đình, doanh nghiệp.