Hàn Quốc chịu sức ép kép về lạm phát từ làn sóng đầu tư AI

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn Yonhap cho biết, phát biểu tại một phiên thảo luận được tổ chức bên lề Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) ở Bangkok (Thái Lan), ông Shin Hyun-song nhận định Hàn Quốc đang ở điểm giao thoa của hai xu hướng lớn toàn cầu: Bùng nổ đầu tư vào AI và xung đột tại Trung Đông.

Thống đốc BOK cho biết, hai xu hướng này tác động trái chiều đến hoạt động kinh tế, khi đà phát triển của AI đang lấn át những ảnh hưởng tiêu cực từ xung đột Trung Đông. Tuy nhiên, xét về lạm phát, cả hai đều làm gia tăng áp lực tăng giá, đặt ra thách thức đối với các ngân hàng trung ương.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia hưởng lợi từ làn sóng phát triển AI toàn cầu. Nhu cầu xây dựng hạ tầng điện toán AI ngày càng tăng kéo theo nhu cầu chip nhớ gia tăng, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận của hai tập đoàn bán dẫn hàng đầu nước này là Samsung Electronics và SK hynix lên mức cao kỷ lục.

Dù vậy, tăng trưởng dựa nhiều vào xuất khẩu cũng làm dấy lên lo ngại lợi ích từ sự bùng nổ của ngành bán dẫn chưa lan tỏa đồng đều tới toàn bộ nền kinh tế. Tình trạng này làm gia tăng khoảng cách giữa các nhóm dân cư và lĩnh vực kinh tế, tạo nên mô hình được gọi là “nền kinh tế hình chữ K”, trong đó một số nhóm phục hồi và phát triển nhanh hơn những nhóm khác.

Ông Shin Hyun-song cho rằng, rõ ràng Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng phân hóa này, trong đó những người có thu nhập thấp nhất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lạm phát. Theo ông, kiểm soát lạm phát là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bởi giá cả tăng cao gây tổn hại lớn nhất cho nhóm thu nhập thấp. Do đó, hạ lạm phát xuống mức thấp hơn và điều hành chính sách tiền tệ phù hợp là những yêu cầu cấp thiết.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Hàn Quốc vẫn cao hơn mục tiêu 2% trong năm nay của BOK. Ngân hàng này đã nâng lãi suất cơ bản lên 3% qua 2 đợt tăng liên tiếp trong các cuộc họp hồi tháng 7 và tháng 8, đồng thời mô tả động thái này là biện pháp “phòng ngừa” nhằm hạn chế nguy cơ áp lực lạm phát gia tăng mạnh hơn.

BOK dự kiến tuần tới sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo để đưa ra quyết định về lãi suất.