Hàn Quốc: Chính quyền Seoul đào tạo cán bộ đường sắt của 6 nước để xuất khẩu công nghệ

Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Chương trình đào tạo diễn ra từ ngày 26 đến 30/10/2026, nhằm chia sẻ công nghệ tiên tiến và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo ngày 25/10 của chính quyền thành phố Seoul cho biết chương trình bao gồm các hoạt động tham quan, tìm hiểu hệ thống quản lý giao thông, vận hành đường sắt đô thị, nghiên cứu công nghệ và sản xuất phương tiện đường sắt của Hàn Quốc.

Các quan chức ngành đường sắt nước ngoài sẽ đến thăm Trung tâm Thông tin Giao thông Seoul (TOPIS), Tổng công ty Vận tải Đô thị Seoul, các cơ sở thuộc tuyến đường sắt Shinbundang và Ui-Sinseol, Viện Nghiên cứu Đường sắt Hàn Quốc cùng một số nhà máy sản xuất toa xe lửa. Qua đó, các đại biểu có cơ hội tìm hiểu tổng thể về hệ thống giao thông đô thị và kinh nghiệm phát triển đường sắt của Seoul.

Chính quyền thành phố Seoul kỳ vọng chương trình sẽ trở thành cầu nối ngoại giao kinh tế, góp phần chuyển các hoạt động trao đổi chuyên môn thành những dự án hợp tác cụ thể, qua đó tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án đường sắt đô thị ở nước ngoài. Đáng chú ý, nhiều quốc gia cử đại diện tham gia chương trình hiện đang triển khai hoặc thúc đẩy các dự án phát triển đường sắt đô thị quy mô lớn.

Được triển khai từ năm 2013, chương trình đào tạo đã góp phần xây dựng quan hệ hợp tác và lòng tin giữa thành phố Seoul với các quốc gia tham gia. Theo chính quyền thành phố, trong 3 năm qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giành được các dự án đường sắt đô thị có tổng trị giá khoảng 3.000 tỷ won (khoảng 2,1 tỷ USD) tại những quốc gia cử cán bộ tham gia chương trình.

Ông Lim Chun Geun - Trưởng Ban Quản lý Cơ sở hạ tầng thuộc chính quyền thành phố Seoul, cho biết kinh nghiệm chuyên môn trong vận hành đường sắt đô thị cùng các mối quan hệ tin cậy mà thành phố xây dựng đang mang lại kết quả thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Ông Lim Chun Geun khẳng định Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình đào tạo, hướng tới xây dựng cầu nối giúp các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ thống đường sắt đô thị tại các quốc gia đối tác.