Hàn Quốc: Cháy lớn tại công ty hóa chất, hàng nghìn người phải sơ tán

Hiện trường vụ cháy tại công ty hóa chất ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc ngày 14/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo hãng tin Yonhap, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 9h41' ngày 14/10 (giờ địa phương) tại một cơ sở sản xuất hóa chất ở Ulsan, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam. Tất cả 12 nhân viên đang làm việc tại nhà máy đã kịp thời sơ tán an toàn. Khoảng 7.000 công nhân tại công trường xây dựng một nhà máy hóa dầu gần hiện trường và nhân viên tại các doanh nghiệp lân cận khác cũng được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Đám cháy bắt nguồn từ một bể ngoài trời chứa 8.000 lít toluene, một hóa chất dễ cháy, trong quá trình chuyển chất này sang các thùng chứa. Ngọn lửa sau đó lan sang khu vực lưu trữ các hóa chất nguy hiểm khác, trong đó có acetone và ethanol. Nhà chức trách đã huy động hơn 200 lính cứu hỏa để dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tại công ty hóa chất ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc ngày 14/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn khoảng 4 giờ sau khi bùng phát. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.