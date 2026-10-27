Hàn Quốc: Cháy khu ổ chuột tại quận Gangnam ở Seoul

Lính cứu hỏa dập lửa tại hiện trường vụ cháy khu dân cư nghèo ở quận Gangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 27/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Theo hãng tin Yonhap, đám cháy xảy ra vào khoảng 15h50 giờ địa phương, bắt nguồn từ một bãi rác. Lực lượng cứu hỏa đã huy động 168 nhân viên cùng 51 thiết bị chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.

Chính quyền quận Gangnam khuyến cáo người dân sống gần hiện trường đóng kín cửa sổ, đồng thời yêu cầu các phương tiện tránh đi vào khu vực cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Làng Guryong từng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn hồi tháng 1 năm nay.