Hàn Quốc: Cháy khu dân cư nghèo tại quận Gangnam ở Seoul

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ hỏa hoạn ở làng Guryong, Seoul, Hàn Quốc, ngày 20/1/2023. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Ngày 27/10, hỏa hoạn bùng phát tại làng Guryong, khu dân cư nghèo thuộc quận Gangnam ở phía Nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận thương vong.

Theo hãng tin Yonhap, đám cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 giờ địa phương, bắt nguồn từ một bãi rác.

Lực lượng cứu hỏa đã huy động 168 nhân viên cùng 51 thiết bị chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.

Chính quyền quận Gangnam khuyến cáo người dân sống gần hiện trường đóng kín cửa sổ, đồng thời yêu cầu các phương tiện tránh đi vào khu vực cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Làng Guryong từng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn hồi tháng 1 năm nay./.