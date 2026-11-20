Người tự tử là Lee Jin-woo. Từng là một học sinh bỏ học cấp ba với kết quả kém trong kỳ thi Suneung (kỳ thi tuyển sinh đại học cấp quốc gia của Hàn Quốc), sau đó Lee đã vào được chương trình nha khoa danh giá của Đại học Quốc gia Seoul trước khi đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh ngành luật (LEET) năm 2026.

Cuốn sách ghi lại sự chuyển biến học tập đáng kinh ngạc của Lee đã trở thành sách bán chạy nhất, và Lee năm nay 32 tuổi đã nhanh chóng trở thành một diễn giả và cố vấn được săn đón cho những người hy vọng đạt được thành công học tập tương tự. Nhưng chỉ vài ngày sau, những nghi ngờ về việc gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đã đảo lộn câu chuyện của Lee.

Anh được tìm thấy đã chết tại một nhà nghỉ gần ga Cheonho ở phía đông thủ đô Seoul vào khoảng 1 giờ chiều ngày 19/11 trong một vụ việc mà cảnh sát mô tả là tự tử. Chỉ vài giờ trước đó, Lee đã không xuất hiện trong buổi phát trực tiếp theo kế hoạch, nơi anh được cho sẽ ngồi giải lại các câu hỏi từ kỳ thi Suneung để bác bỏ các cáo buộc.

Vào tối ngày 18/11, Lee đã nói với truyền thông rằng: “Tôi sẽ chứng minh khả năng của mình thông qua một bài kiểm tra công khai và chấm dứt những cáo buộc”.

Hiện trường nơi Lee tự tử - Ảnh: AFP

Điều biến Lee từ một thiên tài học thuật thành một nghi phạm gian lận chính là một tập đề thi mà anh ta tự tiết lộ.

Ngày 6/10, Lee xuất hiện trên kênh YouTube của nhà sáng tạo nội dung giáo dục nổi tiếng Mimiminu, nơi anh ta cho xem tập đề thi LEET mà anh đã đạt điểm tuyệt đối.

Người xem nhận thấy tập đề thi sạch sẽ bất thường, hầu như không có dấu gạch chân hay các dấu hiệu khác thường thấy khi làm bài đọc hiểu ở mức độ khó.

Đáng chú ý hơn, Lee đã sửa lại câu trả lời của mình cho các câu hỏi từ 25 đến 29. Các lựa chọn ban đầu của anh trùng khớp với câu trả lời đúng cho các câu hỏi từ 24 đến 28.

Khu vực sân khấu nơi giới truyền thông chờ Lee đến giải lại các câu hỏi trong kỳ thi đại học vào ngày 19/11 nhưng Lee đã không xuất hiện sau đó - Ảnh: AFP

Mẫu câu trả lời này làm dấy lên suy đoán rằng Lee đã nhầm lẫn khi chuyển câu trả lời được sao chép từ một nguồn bên ngoài, có thể là AI, mặc dù chỉ riêng các dấu hiệu này không chứng minh được rằng hành vi gian lận đã xảy ra.

Sự nghi ngờ nhanh chóng lan sang cả kết quả thi trước đây của Lee tại kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Các báo cáo điểm mà Lee chia sẻ trực tuyến về các kỳ thi năm 2012, 2017, 2023 và 2025 đều mang tên hiện tại của anh ta, mặc dù trước đó anh ta đã đổi tên hợp pháp hai lần. Sau đó, Lee nói rằng mình đã sửa đổi tên trên các báo cáo vì không muốn tên cũ của mình bị công khai.

Điểm số gần như tuyệt đối của Lee trong kỳ thi Suneung năm 2025 cũng bị xem xét kỹ lưỡng sau khi một người tự nhận là gia sư cho anh ta ngay trước kỳ thi nói rằng anh ta thậm chí còn thiếu kiến ​​thức sinh học cơ bản ở trường trung học.

Những cáo buộc ban đầu về gian lận nhanh chóng lan rộng thành một cuộc tranh cãi lớn hơn khi các báo cáo truyền thông và cuộc điều tra của cảnh sát đưa ra ánh sáng chi tiết về tiền án tiền sự của Lee.

Lee Jin-woo - Ảnh:Instagram của Lee Jin-woo

Cái chết của Lee dự kiến ​​sẽ chấm dứt các thủ tục tố tụng hình sự chống lại anh ta về các cáo buộc gian lận và lừa đảo, vì luật pháp Hàn Quốc không cho phép truy tố hình sự đối với một nghi phạm đã chết.

Lee được cho là đã để lại một ghi chú trong phòng trọ nói rằng anh ta "kiệt sức về thể chất và tinh thần", nhưng không thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc gian lận.

Cảnh sát dự kiến ​​sẽ tiến hành khám nghiệm pháp y và điều tra thêm để xác định chính xác hoàn cảnh xung quanh cái chết của Lee.