Hàn Quốc cáo buộc Ukraine 'kích động chiến tranh'

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu ngày 2-10, ông Lee cho rằng Ukraine ban đầu đề nghị giữ bí mật việc chuyển giao, nhưng sau đó lại đơn phương công bố thông tin, khiến Seoul rơi vào thế bị động. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc còn cáo buộc Kiev tìm cách “kích động chiến tranh” trên bán đảo Triều Tiên khi chuyển hướng tranh cãi sang nguy cơ xung đột khu vực.

Vụ việc bắt nguồn từ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng LHQ ngày 23-9, trong đó ông công khai việc chuyển giao 2 binh sĩ Triều Tiên cho Hàn Quốc. Phía Seoul cho rằng động thái này vi phạm thỏa thuận kín, trong khi Kiev phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận như vậy.

Trước đó, Hàn Quốc đã triệu tập đại diện ngoại giao Ukraine để phản đối. Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga sau đó gọi đây là “hiểu lầm ngoại giao” và cho biết hai bên đang tìm cách giải quyết.

Giới quan sát nhận định nếu tranh cãi kéo dài, Hàn Quốc có thể xem xét điều chỉnh các chương trình hỗ trợ dành cho Ukraine, trong bối cảnh dư luận tại nhiều nước châu Âu cũng đang có dấu hiệu giảm ủng hộ viện trợ cho Kiev.