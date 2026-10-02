Hàn Quốc cảnh báo Ukraine vì không chịu xin lỗi vụ binh lính Triều Tiên

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 2/10 đã tiếp tục chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận song phương về việc giữ bí mật vụ chuyển giao 2 binh lính Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có "biện pháp bổ sung" nếu Kiev không xin lỗi công khai.

"Nếu Ukraine tiếp tục phủ nhận sự việc và từ chối đưa ra lời xin lỗi chính thức, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung. Cách hành xử của Kiev khiến tôi giống như một kẻ nói dối", ông Lee viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Lee khẳng định Ukraine đã đơn phương công khai việc chuyển giao binh lính Triều Tiên, mặc dù trước đó chính Kiev là bên yêu cầu Seoul giữ bí mật.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Korea JoongAng Daily

"Khi chúng tôi yêu cầu thừa nhận thỏa thuận bảo mật và xin lỗi, phía Kiev lại đề cập đến khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự liên Triều. Đây là vấn đề liên quan đến phẩm giá của đất nước và người dân Hàn Quốc. Chúng không thể bị ngó lơ", ông Lee cho biết.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 1/10 mô tả vụ việc là một "hiểu lầm ngoại giao", khẳng định Kiev đang nỗ lực giải quyết bất đồng với Seoul. "Hàn Quốc vẫn là một đối tác quan trọng với Ukraine, chúng tôi hy vọng tình hình sẽ sớm ổn thỏa", ông Sybiha nói.

Vào ngày 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt giữ ở vùng biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc. Động thái này đã khiến Tổng thống Lee Jae Myung không hài lòng, đồng thời chỉ trích Kiev vì vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, việc Ukraine phủ nhận thỏa thuận giữ bí mật về việc bàn giao binh lính Triều Tiên đã làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin giữa hai chính phủ, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tiêu cực với quan hệ song phương.