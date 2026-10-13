Hàn Quốc cảnh báo tình trạng hạn hán trên diện rộng

Xe chở nước tới hồ chứa Obong ở Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Báo cáo hạn hán tháng 10 do Bộ Nội vụ Hàn Quốc công bố ngày 13/10 cho biết mực nước tích trữ tại các hồ chứa phục vụ nông nghiệp trên cả nước hiện chỉ đạt 70% so với mức trung bình của một năm bình thường.

Trong giai đoạn 6 tháng từ ngày 2/4 đến ngày 1/10, tổng lượng mưa tích lũy trên toàn Hàn Quốc đạt 783,3 mm, tương đương 72,5% mức trung bình của những năm thông thường. Lượng mưa thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm là nguyên nhân khiến tình trạng hạn hán xuất hiện tại 97 khu vực của nước này tính đến ngày 1/10.

Trong số các khu vực bị ảnh hưởng, có 74 khu vực được xếp vào nhóm hạn hán nhẹ và 22 khu vực ở mức hạn hán trung bình. Riêng thành phố Yeongcheon thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nằm cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam, được đánh giá đang trải qua tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Trong khi đó, hình ảnh được chụp ngày 5/10 cho thấy đập Unmun tại huyện Cheongdo cũng thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang có tỷ lệ tích nước chỉ còn 22,9% do ảnh hưởng của đợt hạn hán kéo dài.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Hàn Quốc nhận định tình hình có khả năng được cải thiện vào cuối năm nay. Cơ quan này cho hay lượng mưa trong tháng 11 và tháng 12 tới được dự báo sẽ cao hơn mức thông thường, qua đó góp phần giảm bớt mức độ nghiêm trọng của hạn hán.