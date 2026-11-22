Đồng stablecoin Tether. Ảnh: Newsy Today

Các nhà đầu tư mua tiền điện tử trực tiếp từ cá nhân khác thông qua các giao dịch phi tập trung (OTC) nhằm tiết kiệm chi phí giao dịch đang đối mặt với nguy cơ tài sản bị phong tỏa khi nạp lên các sàn giao dịch tiền số tại Hàn Quốc, nếu số tiền số đó từng liên quan đến các hoạt động phạm pháp.

Theo giới kinh doanh tiền điện tử, gần đây đã xuất hiện hàng loạt trường hợp tài sản của nhà đầu tư bị đóng băng sau khi chuyển tiền điện tử mua qua các giao dịch OTC cá nhân lên các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc như Upbit và Bithumb. Ngay cả khi người mua không liên quan đến hành vi phạm tội, các giao dịch vẫn có thể bị hạn chế nếu đồng tiền điện tử đó từng được sử dụng trong các vụ lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền hoặc các loại tội phạm tương tự.

Loại tiền điện tử liên quan chủ yếu là Tether (USDT), đồng tiền ổn định được neo giá theo đồng USD. Giới trong ngành ước tính đã có hàng chục trường hợp tài sản bị phong tỏa tại Hàn Quốc trong năm nay. Tuy nhiên, các sàn giao dịch cho biết họ không thể công bố số liệu cụ thể về số vụ việc hay quy mô thiệt hại do các yêu cầu về bảo mật và phối hợp điều tra.

Các nhà đầu tư cá nhân thường lựa chọn giao dịch OTC để giảm chi phí. Khi thực hiện các lệnh mua hoặc bán với khối lượng lớn trên sàn giao dịch thông thường, độ sâu sổ lệnh hạn chế có thể dẫn tới hiện tượng trượt giá, khiến giá khớp lệnh thực tế kém thuận lợi hơn so với mức giá mong muốn. Trong khi đó, giao dịch OTC cho phép các bên mua bán số lượng lớn tài sản ở mức giá được thỏa thuận trước, qua đó giảm thiểu tổn thất do biến động giá.

Tuy nhiên, các giao dịch OTC liên quan đến nguồn tiền không rõ xuất xứ tiềm ẩn rủi ro lớn khi có thể liên quan đến tài sản có nguồn gốc phạm pháp. Do công nghệ blockchain ghi lại toàn bộ giao dịch trên sổ cái công khai, các dòng tiền phạm tội vẫn có thể bị truy vết ngay cả khi đã đi qua nhiều ví điện tử khác nhau.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hàn Quốc hiện sử dụng hệ thống phát hiện giao dịch đáng ngờ cùng công nghệ phân tích blockchain để theo dõi các dòng tiền khả nghi. Các đơn vị này cũng phối hợp với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và các cơ quan điều tra để phong tỏa tài sản ngay khi chúng được nạp vào sàn nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Để hạn chế rủi ro và thiệt hại, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh giao dịch trực tiếp với các cá nhân không xác định rõ danh tính, đồng thời ưu tiên sử dụng các sàn giao dịch được quản lý tại Hàn Quốc có đầy đủ quy trình xác minh danh tính và phòng chống rửa tiền.

Trong trường hợp buộc phải giao dịch với cá nhân khác, nhà đầu tư cần lưu giữ các bằng chứng chứng minh tính hợp pháp của giao dịch, bao gồm nội dung trao đổi với đối tác, chứng từ chuyển khoản ngân hàng và lịch sử chuyển tài sản số.

Nếu tài sản bị phong tỏa, nhà đầu tư phải nộp các tài liệu theo yêu cầu của sàn giao dịch để chứng minh mình là nạn nhân và không liên quan đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan điều tra đã có lệnh khám xét, thu giữ hoặc đã bắt đầu các thủ tục tịch thu tài sản theo quy định, việc hoàn trả tài sản có thể bị trì hoãn hoặc tài sản có thể bị sung công quỹ ngay cả khi nhà đầu tư đã nộp đầy đủ hồ sơ chứng minh.