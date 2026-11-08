Hàn Quốc cân nhắc siết quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên

Tuy nhiên, những đề xuất này cũng làm dấy lên tranh luận về hiệu quả bảo vệ trẻ em trước tình trạng sử dụng mạng xã hội quá mức, cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin của thanh thiếu niên.

Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp siết quản lý nhằm hạn chế tình trạng sử dụng quá mức và bảo vệ trẻ vị thành niên. Ảnh minh họa

Theo Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc (KMCC), cơ quan này đang xem xét sửa đổi Luật Mạng thông tin và Truyền thông, theo hướng cấm trẻ em dưới 14 tuổi lập tài khoản mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi người dùng.

Các biện pháp trên lần đầu được KMCC đề xuất tại cuộc họp báo về chính sách của Tổng thống hồi tháng 7. Theo đó, các nền tảng cũng có thể phải mặc định vô hiệu hóa thuật toán đề xuất nội dung cá nhân hóa đối với tài khoản của người dùng từ 14-19 tuổi. Đây là những thuật toán phân tích sở thích và lịch sử duyệt web để liên tục đề xuất nội dung phù hợp với từng cá nhân.

Ngoài ra, các tính năng như cuộn vô hạn, cho phép người dùng liên tục xem nội dung mà không cần chuyển trang, cũng nằm trong diện được xem xét hạn chế.

KMCC đặt mục tiêu hoàn thiện các biện pháp trong nửa đầu năm tới, sau khi tham vấn các bộ, ngành liên quan và các bên có liên quan, trong đó có đại diện giới trẻ. Tuy nhiên, lộ trình sửa đổi luật cụ thể vẫn chưa được quyết định và sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc thảo luận tiếp theo.

Một trong những vấn đề đang được cân nhắc là có cho phép trẻ dưới 14 tuổi sử dụng mạng xã hội nếu được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hay không.

Tranh luận về việc hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội đang lan rộng tại nhiều quốc gia.

Australia đã áp dụng lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong khi Canada và Anh cũng đang thúc đẩy những biện pháp hạn chế tương tự.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Đan Mạch đã xem xét ngưỡng tuổi tối thiểu là 15, còn Liên minh châu Âu (EU) nhìn chung tập trung vào nhóm trẻ dưới 13 tuổi.

Tại Hàn Quốc, KMCC cũng đang xem xét hạn chế những tính năng như tự động phát video và gửi thông báo vào ban đêm, vốn có thể khuyến khích thanh thiếu niên tiếp tục sử dụng mạng xã hội trong thời gian dài. Tuy nhiên, những tính năng cụ thể cần điều chỉnh cũng như phạm vi áp dụng các hạn chế vẫn chưa được xác định.

Trọng tâm của cuộc tranh luận là liệu các nền tảng mạng xã hội có phải chịu trách nhiệm đối với những tính năng thiết kế nhằm duy trì sự chú ý và kéo dài thời gian sử dụng của người dùng hay không. Đây được xem là sự chuyển hướng so với cách tiếp cận truyền thống, vốn chủ yếu tập trung vào ngăn chặn nội dung độc hại, giáo dục kỹ năng sử dụng internet và tăng cường giám sát của phụ huynh.

Các thuật toán đề xuất cá nhân hóa giúp người dùng tìm thấy nội dung phù hợp với sở thích, nhưng đồng thời cũng có thể khiến họ dành nhiều thời gian hơn trước màn hình khi liên tục nhận được những nội dung tương tự dựa trên lịch sử truy cập.

Phạm vi trách nhiệm của các nền tảng cũng là vấn đề gây tranh luận. Những đề xuất hiện nay trải rộng từ việc bổ sung các biện pháp bảo vệ riêng cho tài khoản thanh thiếu niên đến thay đổi cài đặt mặc định của nền tảng. Mỗi phương án đều đặt ra những yêu cầu khác nhau đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời có thể tạo ra mức độ hiệu quả khác nhau.

Các biện pháp dự kiến cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và tính khả thi. Việc áp dụng giới hạn độ tuổi đồng nghĩa với việc các nền tảng phải xác minh danh tính người dùng, qua đó làm tăng nguy cơ thu thập quá nhiều dữ liệu cá nhân và khả năng thông tin bị sử dụng sai mục đích.

Hiệu quả thực tế của các biện pháp này cũng chưa được bảo đảm, bởi trẻ vị thành niên vẫn có thể tìm cách vượt qua giới hạn bằng việc sử dụng tài khoản của người khác hoặc khai báo sai thông tin về độ tuổi.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin của thanh thiếu niên cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Mạng xã hội hiện không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là kênh tiếp cận tin tức, nội dung giáo dục và các sản phẩm văn hóa.