Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Sejong, Hàn Quốc, ngày 17/12/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21 ở Manila (Philippines), Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh lừa đảo trực tuyến đang đe dọa nghiêm trọng đời sống và tài sản của người dân trên toàn cầu. Đối phó với các mạng lưới tội phạm hoạt động xuyên biên giới, ông kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phối hợp thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác thực chất.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo EAS đã thông qua Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến và các hành vi phạm tội liên quan, trong đó nhấn mạnh phối hợp thực thi pháp luật, hợp tác tư pháp, chia sẻ thông tin và hỗ trợ nạn nhân. Văn kiện cũng đề cao vai trò của các khuôn khổ pháp lý quốc tế, gồm Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước LHQ về chống tham nhũng và Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Việc đưa lừa đảo trực tuyến vào chương trình nghị sự cấp cao cho thấy vấn đề này đang trở thành ưu tiên hợp tác an ninh phi truyền thống của khu vực. Hàn Quốc và ASEAN tăng cường phối hợp được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực phát hiện, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới, bảo vệ người dân và thúc đẩy môi trường số an toàn hơn.