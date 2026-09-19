Hàn Quốc cam kết góp phần khôi phục hàng hải tại eo biển Hormuz

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Cho Hyun nêu rõ Seoul sẵn sàng có “đóng góp thực chất” nhằm khôi phục hoạt động hàng hải tự do tại eo biển Hormuz, đồng thời đề xuất hai bên duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề này. Hai ngoại trưởng cũng trao đổi quan điểm về quan hệ Hàn-Mỹ, vấn đề Bán đảo Triều Tiên cùng các tình hình khu vực và quốc tế.

Vấn đề khả năng Hàn Quốc đóng góp lực lượng tại eo biển Hormuz được quan tâm trong bối cảnh Mỹ đề nghị Seoul hỗ trợ các nỗ lực bảo đảm hoạt động hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này. Phủ Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng trước cho biết Seoul đang trao đổi với Washington về các phương án “đóng góp thực chất và quân sự”, đồng thời nhấn mạnh có nhiều hình thức đóng góp và đang xem xét toàn diện.

Tại cuộc họp báo ngày 17/9, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc sẽ không điều động lực lượng theo cách “tham gia hoặc can thiệp vào các cuộc chiến”, song cho rằng vẫn cần thực hiện “các hoạt động ở mức tối thiểu”. Ông cũng đề cập Đơn vị Cheonghae đang hoạt động tại khu vực Trung Đông để bảo đảm an toàn cho công dân và cho biết Seoul đang xem xét các biện pháp tăng cường hoạt động của đơn vị này.

Hai bên cũng thảo luận các khoản đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai ngoại trưởng nhất trí tiếp tục nỗ lực nhằm đạt kết quả trong các cuộc tham vấn về những dự án đầu tư chiến lược giữa hai nước. Kế hoạch ký và công bố biên bản ghi nhớ (MOU) về dự án đầu tư Hàn-Mỹ đầu tiên trong ngày 18/9 đã được hoãn để tiến hành thêm các cuộc đàm phán.

Liên quan đến Bán đảo Triều Tiên, hai ngoại trưởng chia sẻ đánh giá về tình hình hiện nay và nhất trí tiếp tục thúc đẩy phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định thông qua đối thoại và ngoại giao. Ngoại trưởng Cho Hyun khẳng định Chính phủ Hàn Quốc, với tư cách một bên liên quan và đóng vai trò thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, sẽ “tích cực ủng hộ việc nối lại đối thoại Mỹ-Triều”. Hai bên nhất trí duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ về chính sách đối với Triều Tiên, trong đó có việc thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều.