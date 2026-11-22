Tổng thống Lee Jae Myung họp với các trợ lý cấp cao tại Nhà Xanh ngày 20/11. Ảnh: Korea JoongAng Daily

Kỳ thi tuyển sinh đại học Suneung năm 2026 của Hàn Quốc vừa diễn ra ngày 19/11, trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đặt ra những thách thức mới đối với công tác tổ chức và giám sát thi cử. Trước nguy cơ thí sinh sử dụng kính thông minh, camera siêu nhỏ và các thiết bị điện tử tinh vi để gian lận, nhà chức trách Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt, trong đó có việc phát cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc.

Tuy nhiên, những biện pháp giám sát vẫn chưa đủ để ứng phó với các thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi. Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, 111 trường hợp nghi gian lận bằng thiết bị điện tử đã bị phát hiện trong kỳ thi. Các thiết bị được sử dụng gồm kính thông minh, camera siêu nhỏ và những phương tiện công nghệ cao khác.

Trong bối cảnh này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tổ chức cuộc họp khẩn với các trợ lý cấp cao tại Nhà Xanh ngày 20/11, chỉ một ngày sau kỳ thi, với nhận định các phương pháp kiểm soát truyền thống không còn đủ khả năng ngăn chặn những hành vi gian lận sử dụng AI và công nghệ tiên tiến, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh hệ thống thi cử trước sự phát triển của công nghệ mới.

“Chúng ta cần nhanh chóng và toàn diện cải tổ hệ thống thi cử quốc gia, từ A đến Z, để thích ứng với môi trường đã thay đổi này”, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh trong cuộc hop.

Tổng thống Lee cho rằng gian lận trong các kỳ thi công khai là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt tại Hàn Quốc, nơi kết quả thi cử có ảnh hưởng lớn đến việc phân bổ cơ hội học tập và nguồn lực xã hội. Những hành vi lợi dụng AI để gian lận không chỉ làm suy giảm tính công bằng, độ tin cậy của các kỳ thi mà còn tác động đến nền tảng trật tự xã hội.

Ông yêu cầu điều tra kỹ lưỡng và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm trong kỳ thi vừa qua, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động đầy đủ nguồn lực và ngân sách để giải quyết vấn đề.

111 trường hợp nghi gian lận bằng thiết bị điện tử đã bị phát hiện trong kỳ thi Suneung năm nay. Ảnh: EPA

Đáng chú ý, Tổng thống Lee lưu ý rằng dù chính phủ đã phát đi 3 cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc qua tin nhắn điện thoại, được thiết kế để phát âm thanh ngay cả khi thiết bị ở chế độ im lặng, một số thí sinh vẫn bị phát hiện mang thiết bị gian lận đến tận những phút cuối cùng của kỳ thi.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, những sự việc tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Vì vậy, điều quan trọng là phải xây dựng năng lực ứng phó hiệu quả, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp kiểm soát hiện có.

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu rà soát kinh nghiệm quốc tế, xu hướng công nghệ, khuyến nghị của chuyên gia và ý kiến người dân để xây dựng hệ thống giải pháp toàn diện. Ông cũng kêu gọi khu vực công và tư nhân phối hợp phát triển công nghệ phát hiện, ngăn chặn gian lận; tăng cường tiêu chuẩn quản lý thi cử, cải thiện giám sát tại các điểm thi và áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với những người vi phạm, đặc biệt là trường hợp tái phạm.

Phạm vi cải tổ không chỉ giới hạn ở kỳ thi Suneung mà còn bao gồm các kỳ thi và hoạt động đánh giá trong cả khu vực công lẫn tư nhân. Hàn Quốc hiện có khoảng 800 kỳ thi cấp quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi một khuôn khổ phối hợp đồng bộ để bảo đảm tính công bằng.

Trước đó, ngày 19/11, Nhà Xanh đã thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm khôi phục tính công bằng trong thi cử, do Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Kwang-hyun đứng đầu. Lực lượng này có nhiệm vụ xây dựng các biện pháp ngăn chặn gian lận bằng AI và công nghệ tiên tiến, rà soát công tác giám sát tại các kỳ thi, đồng thời đề xuất chiến lược bảo đảm công bằng trên phạm vi toàn quốc.

Kết quả rà soát và những biện pháp được đề xuất trong thời gian tới sẽ là cơ sở để Hàn Quốc điều chỉnh quy trình tổ chức, giám sát các kỳ thi, trong bối cảnh những phương thức gian lận mới có thể xuất hiện cùng với sự phát triển của AI.