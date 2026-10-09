Hàn Quốc cải cách thị thực, giữ chân sinh viên quốc tế

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Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 7/10 đã công bố một loạt đề xuất nhằm cải thiện chính sách thị thực dành cho sinh viên quốc tế, trong bối cảnh số lượng người học nước ngoài tại nước này tăng nhanh.

Theo Korea Herald, số sinh viên quốc tế cư trú tại Hàn Quốc tăng từ khoảng 200.000 người năm 2022 lên hơn 300.000 người năm 2025 và đạt khoảng 350.000 người vào tháng 8 năm nay. Trong bối cảnh này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết chính sách sẽ chuyển từ trọng tâm thu hút sinh viên sang hỗ trợ họ trong quá trình học tập, tìm việc và cư trú lâu dài.

Miễn chứng minh tài chính với sinh viên giỏi tiếng Hàn

Theo đề xuất, sinh viên đạt cấp độ 4 trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) hoặc hoàn thành cấp độ 4 của Chương trình Hòa nhập Xã hội và Nhập cư Hàn Quốc sẽ được miễn yêu cầu chứng minh riêng về khả năng tài chính để trang trải học phí và sinh hoạt.

Với những hồ sơ có nguy cơ cao về ở lại quá hạn hoặc làm việc trái phép, Bộ Tư pháp Hàn Quốc dự kiến mở rộng cơ chế tiền ký quỹ, theo đó tiền dành cho việc học tập phải được duy trì trong tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định.

Hàn Quốc cũng sẽ chuẩn hóa việc xác minh bằng cấp học thuật ở nước ngoài và phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao để quản lý các đơn vị tuyển sinh sinh viên quốc tế.

Đáng chú ý, một diện thị thực “gap year” mới sẽ cho phép những sinh viên đủ điều kiện tìm hiểu các cơ hội học tập và nghề nghiệp tại Hàn Quốc trước khi vào đại học.

Đơn giản hóa việc làm thêm

Hàn Quốc dự kiến đơn giản hóa điều kiện để sinh viên quốc tế được làm thêm, tập trung vào năng lực tiếng Hàn và kết quả học tập. Yêu cầu về tiếng Hàn đối với hoạt động này sẽ được nâng lên cấp độ 3 của Chương trình Hòa nhập Xã hội và Nhập cư Hàn Quốc.

Thủ tục xin phép cũng được rút gọn khi sinh viên có giấy xác nhận việc làm thêm do trường đại học cấp sẽ được miễn một số giấy tờ bổ sung.

Trong khi đó, các chương trình học cuối tuần, buổi tối và trực tuyến có dấu hiệu được tổ chức chủ yếu để tạo điều kiện cho sinh viên đi làm thay vì học tập sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Những khoa vi phạm có thể bị mất một số ưu đãi về thủ tục thị thực.

Mở đường từ du học sang việc làm

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là mở rộng cơ hội ở lại Hàn Quốc cho sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp. Thời hạn lưu trú theo diện D-10 dành cho người tìm việc sẽ được phân loại dựa trên trình độ tiếng Hàn và mức độ sẵn sàng làm việc, với thời gian từ 1 đến 3 năm.

Sinh viên các ngành khoa học và kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu cần thiết có thể chuyển sang thị thực E-7 để làm việc trong những lĩnh vực được chỉ định, trong đó có sản xuất.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng dự kiến giới thiệu “K-Tech Master Visa”, dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ kỹ thuật chuyên ngành, qua đó tạo lộ trình từ học tập sang việc làm và cư trú dài hạn.

Ngoài ra, cựu sinh viên quốc tế đã trở về nước có thể được cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần để thuận tiện trở lại Hàn Quốc và duy trì các mối quan hệ sau khi tốt nghiệp.

Hàn Quốc cũng dự kiến thành lập 5 trung tâm hỗ trợ thị thực và cư trú dành riêng cho sinh viên tại các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khu vực, đồng thời mở rộng dịch vụ trực tuyến và cung cấp hướng dẫn về thủ tục thay đổi tư cách cư trú.

Theo quyền Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Lee Jin-soo, sinh viên quốc tế là “nguồn nhân lực quan trọng trong chính sách nhập cư của Hàn Quốc”. Các biện pháp thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu được triển khai ngay trong thời gian còn lại của năm 2026, trong khi những đề xuất cần sự phối hợp của các bộ, ngành khác sẽ tiếp tục được Chính phủ thảo luận.