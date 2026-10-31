Hàn Quốc: Biến lợi thế địa phương thành sức hút của trường học

Ảnh: Bộ Giáo dục Hàn Quốc

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 28/10 công bố danh sách 15 trường học nông thôn và làng chài tiêu biểu năm 2026, được lựa chọn từ 117 trường tham gia trên cả nước. Danh sách gồm 9 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông.

Được tổ chức từ năm 2020, cuộc thi nhằm tìm kiếm và nhân rộng những mô hình giáo dục khai thác đặc điểm tự nhiên, văn hóa và kinh tế của từng địa phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường với cộng đồng. Năm nay, các trường được đánh giá dựa trên chất lượng hợp tác giáo dục, tính đặc thù của chương trình giảng dạy và kết quả học tập.

Biến lợi thế địa phương thành sức hút của trường học

Một trong những mô hình nổi bật là Trường Tiểu học Hansan tại huyện Seocheon, tỉnh Chungcheong Nam. Trường kết hợp chương trình học tập trải nghiệm tại nông thôn với giáo dục tiếng Anh và các hoạt động khám phá văn hóa địa phương. Đối với học sinh chuyển từ thành phố về, trường tổ chức chương trình hỗ trợ thích nghi; đồng thời triển khai các lớp tiếng Anh với giáo viên bản ngữ và dàn nhạc dành cho toàn trường.

Những hoạt động này góp phần giúp số học sinh tăng từ 19 lên 38 em tính đến tháng 9/2026, gấp đôi so với thời điểm trước khi trường triển khai chương trình học tập tại nông thôn.

Học sinh cũng được học các kỹ năng nông nghiệp, chẳng hạn như cách chăm sóc vườn tược

Tại thành phố Gimcheon, tỉnh Gyeongsang Bắc, Trường Tiểu học Jipumcheon được thành lập vào tháng 3/2026 trên cơ sở sáp nhập 4 trường. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động học tập trong lớp, trường tổ chức các chuyến tham quan làng và tạo điều kiện để học sinh tham gia hoạt động tự quản. Số học sinh theo học đã tăng từ 17 lên 29 em kể từ khi trường đi vào hoạt động.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Sangju tại huyện Namhae, tỉnh Gyeongsang Nam, xây dựng chương trình giáo dục gắn với môi trường biển, gồm bơi sinh tồn, lướt sóng và các lớp học về sinh thái địa phương. Nhờ đó, số học sinh tăng từ 23 lên 55 em.

Những trường hợp này cho thấy chương trình giáo dục gắn với điều kiện thực tế của địa phương có thể tạo thêm sức hút cho các trường ở khu vực dân cư thưa thớt. Thay vì áp dụng một chương trình giống nhau ở mọi nơi, các trường khai thác những lợi thế sẵn có để tạo ra trải nghiệm học tập riêng biệt.

Chương trình đa dạng, mở rộng cơ hội cho học sinh

Ở cấp trung học cơ sở, Trường Trung học cơ sở Danseong tại huyện Danyang, tỉnh Chungcheong Bắc, được lựa chọn nhờ kết hợp hoạt động học thuật với các chương trình phát triển năng lực thực hành. Với 44 học sinh, trường duy trì phòng tự học buổi tối có giáo viên luân phiên phụ trách, tổ chức các lớp sáng chế khoa học và tổ chức đội trượt patin.

Số học sinh của trường tăng từ 27 em năm 2022 lên 44 em, tương đương mức tăng 63%. Đáng chú ý, đội trượt patin đã giành 3 chức vô địch tại Đại hội Thể thao Thanh thiếu niên toàn quốc trong hai năm liên tiếp và có 2 thành viên được tuyển vào đội tuyển quốc gia.

Ở bậc trung học phổ thông, Trường Gandong tại huyện Hwacheon, tỉnh Gangwon, tổ chức các lớp học trải nghiệm theo mùa, tận dụng môi trường tự nhiên của khu vực. Trường Trung học phổ thông Yongnam tại thành phố Sacheon, tỉnh Gyeongsang Nam, lại lựa chọn hướng đào tạo chuyên sâu về hàng không vũ trụ, phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không vũ trụ thuộc Đại học Quốc gia Gyeongsang để xây dựng chương trình giảng dạy.

Các mô hình được lựa chọn cho thấy trường học nông thôn không chỉ cần duy trì hoạt động dạy và học, mà còn có thể tạo ra những hướng phát triển riêng dựa trên thế mạnh địa phương, từ văn hóa, sinh thái đến các lĩnh vực công nghệ chuyên ngành.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, các trường được công nhận sẽ nhận bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục. Bộ cũng sẽ xuất bản tuyển tập các mô hình tiêu biểu và đẩy mạnh quảng bá trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Một quan chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhấn mạnh, các trường ở nông thôn và làng chài đang mở ra cơ hội học tập, phát triển cho học sinh thông qua những hoạt động giáo dục khai thác đặc điểm riêng của địa phương. Bộ sẽ tiếp tục tìm kiếm và phổ biến các mô hình hiệu quả, hướng tới mục tiêu giúp nhà trường và cộng đồng cùng phát triển.