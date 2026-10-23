Hàn Quốc biên chế vũ khí laser chỉ 1,5 USD mỗi lần khai hỏa

Hệ thống Cheongwang. Ảnh: Hanwha Systems

Sự xuất hiện của các loại thiết bị bay không người lái giá rẻ đã tạo ra bài toán ngân sách nan giải cho các nhà hoạch định quốc phòng: chi phí cho tên lửa đánh chặn thông thường cao hơn nhiều so với giá trị của các mục tiêu mà chúng tiêu diệt.

Cheongwang là hệ thống phòng không bằng laser đặt trên mặt đất, được công ty quốc phòng Hanwha Systems thuộc tập đoàn Hanwha phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) phát triển.

Cheongwang chính thức được đưa vào biên chế của quân đội Hàn Quốc từ tháng 12/2024. Theo thông tin từ Hanwha Systems và các đơn vị trong ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, đây là vũ khí laser đầu tiên trên thế giới được triển khai thực tế.

Hanwha phân loại Cheongwang là Vũ khí Phòng không bằng Laser thế hệ Block-I, với công suất hoạt động đạt khoảng 20 kilowatt. Hệ thống này tập trung năng lượng laser vào phần khung thân hoặc các bộ phận trọng yếu của UAV, làm nóng chúng cho đến khi thiết bị này bị vô hiệu hóa. Nguồn năng lượng duy nhất Cheongwang cần là điện năng và phụ thuộc vào khả năng làm mát.

Theo thông tin từ Hanwha Systems, tại cuộc diễn tập tác chiến tích hợp TIGER+ diễn ra vào ngày 14/10/2026, Cheongwang cùng một hệ thống laser di động công suất 30 kilowatt khác đã phối hợp đánh chặn thành công cả ba thiết bị bay không người lái mục tiêu. Sự kiện có sự tham dự của khoảng 500 quan chức quân sự, học giả và các chuyên gia trong ngành.

Các báo cáo liên quan không nêu rõ hệ thống nào đã tiêu diệt từng mục tiêu cụ thể, cũng như không tiết lộ thông tin về loại mục tiêu, tốc độ, phạm vi hoạt động hay điều kiện môi trường. Do đó, kết quả đánh chặn đạt tỷ lệ 100% này nên được hiểu là kết quả trình diễn do chính công ty công bố, thay vì minh chứng cho hiệu suất thực tế trên chiến trường.

Hanwha Systems ước tính chi phí cho mỗi lần khai hỏa Cheongwang là 2.000 won (khoảng 1,5 USD). Con số này dường như chỉ phản ánh chi phí cho một lần khai hỏa duy nhất; nó không bao gồm các khoản phí cho việc sản xuất điện năng, cơ sở hạ tầng làm mát, bảo trì, linh kiện thay thế, nhân sự, đào tạo hay khấu hao tài sản cố định.