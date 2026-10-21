Hàn Quốc bắt nghi phạm phóng hỏa hai tòa nhà ở Seoul

Cảnh sát cho biết nghi phạm bị bắt gần ga Dongmyo, trung tâm Seoul, vào khoảng 16 giờ 16 phút cùng ngày, sau khi bỏ trốn bằng tàu điện ngầm. Người này bị tình nghi gây ra hai vụ cháy liên tiếp tại các tòa nhà ở phường Yeoksam, quận Gangnam, phía Nam Seoul.

Vụ cháy đầu tiên xảy ra lúc 11 giờ 54 phút tại tầng 3 một tòa nhà. Đến 12 giờ 01 phút, một vụ cháy khác bùng phát tại tầng 4 của tòa nhà gần đó, khiến 8 người bị thương. Hai địa điểm cách nhau khoảng 200m.

Cảnh sát đang điều tra khả năng hai vụ cháy có liên quan, đồng thời xác minh nguyên nhân, diễn biến và động cơ của nghi phạm.