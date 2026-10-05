Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 5/10 cho thấy, tình hình đã có dấu hiệu hạ nhiệt. 8 tháng đầu năm nay ghi nhận 567 vụ, giảm so với 626 vụ trong giai đoạn 9 tháng cuối năm 2025 (khi luật mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/2025). Theo quy định, hành vi mang, tàng trữ hoặc phô trương vũ khí nơi công cộng không có lý do chính đáng, gây đe dọa người khác có thể đối mặt mức phạt tới 3 năm tù hoặc phạt tiền 10 triệu won (khoảng 7.500 USD).

Phân tích của lực lượng chức năng chỉ ra một số đặc điểm đáng chú ý. Thứ nhất là về độ tuổi nghi phạm. Nhóm trung niên và cao tuổi (41–65 tuổi) chiếm áp đảo với 659 người (trên 50%), trong khi nhóm 20–30 tuổi chỉ có 278 người.

Giới nghiên cứu tội phạm nhận định đây là biểu hiện cực đoan bộc phát từ tâm lý bất mãn, xung đột cá nhân hoặc tư duy gia trưởng. Tiếp đến là địa điểm và tác nhân, gần 46% số vụ (556 trường hợp) xảy ra trực tiếp trên đường phố, lối đi hẻm ngõ gần khu dân cư. Đáng ngại hơn, khoảng 34% số vụ (414 trường hợp) xuất phát từ các hành vi bốc đồng khi nghi phạm đang say xỉn.

Trước thực trạng các vụ việc người dân bị đe dọa bằng vũ khí vẫn rình rập ngay trong không gian sinh hoạt hằng ngày, các chuyên gia xã hội và giới lập pháp Hàn Quốc kêu gọi lực lượng cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng các điểm nóng, tăng cường tuần tra tại chỗ, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ tâm lý - xã hội để giải quyết tận gốc các mâu thuẫn bộc phát.