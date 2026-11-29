Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép thuế quan đối với các chương trình hỗ trợ công nghiệp của Seoul.

Chip do công ty SK hynix sản xuất. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống, ông Lee cho rằng cạnh tranh công nghiệp hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua giữa các doanh nghiệp mà đã trở thành cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia, trong đó khả năng tiếp cận nguồn vốn và cơ sở hạ tầng đóng vai trò quyết định đối với tốc độ phát triển của doanh nghiệp.

Tổng thống Lee nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc không thể phó mặc hoàn toàn cho khu vực tư nhân mà cần chủ động tham gia, bởi năng lực điều hành và hỗ trợ của nhà nước sẽ tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong những năm tới. Ông dẫn chứng kế hoạch xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn tại khu vực Jeonnam-Gwangju với sự tham gia của Samsung Electronics và SK hynix, cho rằng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và tạo lập môi trường kinh doanh tại các địa phương là trách nhiệm quan trọng của chính phủ.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố báo cáo điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 hôm 25/11, cho rằng các chính sách ưu đãi thuế và hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc nhằm mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn có thể gây mất cân bằng thương mại và dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường toàn cầu.

Trên cơ sở báo cáo này, Mỹ đề xuất áp mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Hàn Quốc, đưa tổng mức thuế lên 15%, tương ứng với thỏa thuận thương mại song phương đạt được năm ngoái. Tuy nhiên, Washington cảnh báo có thể nâng mức thuế lên 25% nếu hai bên không đạt được tiến triển trong giải quyết những quan ngại của Mỹ.

USTR đặc biệt lưu ý kế hoạch xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn tại khu vực phía Tây Nam Hàn Quốc, trong đó Samsung Electronics và SK hynix dự kiến mỗi doanh nghiệp đầu tư 400.000 tỷ won (khoảng 298,8 tỷ USD) để xây dựng tổng cộng 4 nhà máy sản xuất chip. Theo phía Mỹ, các khoản hỗ trợ của chính phủ về thuế, điện và nước có nguy cơ thúc đẩy năng lực sản xuất vượt quá nhu cầu thị trường.

Dự án trên là một trong ba sáng kiến công nghiệp quy mô lớn được chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung công bố ngày 29/6, bên cạnh các chương trình phát triển robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu AI. Mục tiêu là hình thành một trung tâm sản xuất bán dẫn quy mô lớn thứ hai ngoài khu vực thủ đô Seoul.

Trong khi đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc bác bỏ nhận định của Mỹ về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, đồng thời khẳng định Seoul khó có khả năng điều chỉnh chính sách công nghiệp theo hướng mà Washington đề xuất. Bộ này cho biết sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ gia tăng thuế quan.