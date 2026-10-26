Hàn Quốc báo động về tình trạng trầm cảm ở học sinh trung học cơ sở

Học sinh tại Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)

Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở tại Hàn Quốc trải qua cảm xúc trầm cảm đã cao hơn học sinh trung học phổ thông trong 3 năm liên tiếp, phản ánh những thách thức đáng lưu ý về sức khỏe tâm thần trong lứa tuổi vị thành niên tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, dữ liệu do Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 25/10, cho thấy trong năm 2025, 26,2% học sinh trung học cơ sở cho biết từng trải qua cảm giác trầm cảm, cao hơn mức 25,1% của học sinh trung học phổ thông.

Trong nghiên cứu, “cảm giác trầm cảm” được định nghĩa là trạng thái buồn bã hoặc tuyệt vọng nghiêm trọng đến mức làm gián đoạn các hoạt động sinh hoạt thường nhật trong hai tuần liên tiếp trong vòng một năm trước đó. Xu hướng này đã xuất hiện liên tục trong những năm gần đây.

Năm 2024, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở Hàn Quốc có biểu hiện trầm cảm lên tới 27,9%, cao hơn mức 27,5% của học sinh trung học phổ thông. Đến năm 2023, tỷ lệ tương ứng là 26,3% và 25,6%. Theo các số liệu thống kê, nhóm học sinh trung học cơ sở luôn có tỷ lệ bị trầm cảm cao hơn học sinh trung học phổ thông trong 3 năm liên tiếp.

Dữ liệu trên cũng cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe tâm thần trong học đường. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay có tổng cộng 112 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tử vong do tự tử.

Trong số này, 43 trường hợp, tương đương với tỷ lệ 38,4%, là học sinh trung học cơ sở. Trước đó, vào năm 2025 có tổng cộng 244 học sinh đã tự tử, trong đó có 92 học sinh trung học cơ sở.

Các số liệu nêu trên cho thấy tỷ lệ học sinh trung học cơ sở gặp các vấn đề liên quan đến trầm cảm không chỉ duy trì ở mức cao mà còn vượt nhóm học sinh lớn tuổi hơn trong nhiều năm liên tiếp. Đồng thời, nhóm học sinh này cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong số các trường hợp tự tử ở lứa tuổi học đường tại Hàn Quốc./.