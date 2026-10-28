Hàn Quốc báo động tình trạng thương mại hóa video bạo lực trong giới trẻ

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các video bạo lực ghi lại cảnh thanh thiếu niên tham gia những trận đánh tay không theo cái gọi là “luật Yacha” - quy ước không chính thức yêu cầu người tham gia cam kết không trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng- đang lan truyền một cách đáng báo động trên mạng xã hội và trở thành công cụ kiếm tiền phi pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả phân tích 53 video trên các nền tảng mạng xã hội lớn do báo Dong-A Ilbo phối hợp với Quỹ Blue Tree (tổ chức chuyên phòng chống bạo lực học đường) thực hiện cho thấy, khoảng 40% số video có sự xuất hiện của thanh thiếu niên.

Nếu tính cả những trường hợp không xác định rõ độ tuổi, tỷ lệ này có thể còn cao hơn. Các video được khai thác để kiếm tiền thông qua quảng cáo, bán nội dung hoặc kêu gọi quyên góp trên các tài khoản công khai. Những gì thoạt nhìn có thể bị xem là trò chơi đã trở thành hình thức trục lợi từ bạo lực đáng lên án.

Các đối tượng tổ chức sử dụng hình thức phát trực tiếp trên mạng xã hội để kích động đánh nhau, thu hút người xem và kêu gọi đóng góp tài chính. Một số kẻ còn bán video thông qua các trang cờ bạc bất hợp pháp và những kênh khác. Cuộc điều tra phát hiện nhiều nội dung tuyển người tham gia các trận đánh “2 đấu 2” hoặc hoạt động được quảng bá núp bóng “thực thi công lý.”

Một số bài đăng còn rao bán “video đánh nhau của nữ sinh” hoặc “video bạo lực học đường,” hướng dẫn người mua liên hệ qua tài khoản nhắn tin riêng để giao dịch.

Hoạt động này đã hình thành mạng lưới trục lợi có dấu hiệu phạm pháp, vượt xa phạm vi của những người trực tiếp tham gia ẩu đả. Thanh thiếu niên không chỉ đánh nhau mà còn tham gia quay phim, phát tán video và hỗ trợ tài chính. Trong khi đó, hệ sinh thái này vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.

Cùng với sự lan rộng của các vụ đánh nhau theo “luật Yacha,” số vụ việc liên quan đến những hình thức bạo lực học đường mới gắn với việc phát tán nội dung trên mạng đã tăng gấp đôi, lên 223 vụ trong năm 2025. Riêng nửa đầu năm nay, có thêm 160 vụ được xem xét. Bộ Giáo dục và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đều xác định “luật Yacha” là một dạng bạo lực học đường mới.

Khi bạo lực bị biến thành công cụ trục lợi, vấn đề không còn đơn thuần là vi phạm kỷ luật học đường. Các trường học cần làm rõ với học sinh rằng dàn xếp đánh nhau, hành hung người khác, quay phim và phát tán hình ảnh bạo lực đều có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan thực thi pháp luật cần xử lý những người liên quan tương ứng với hành vi của họ.

Bài viết trên Dong-A Ilbo cảnh báo, những tổn hại do video “luật Yacha” gây ra có thể được so sánh ở một số khía cạnh với hậu quả của các nội dung bóc lột tình dục.

Rất khó xác định liệu sự đồng thuận giữa những người tham gia có thực sự tự nguyện và bình đẳng hay không. Một khi video bị phát tán trên mạng, việc ngăn chặn những tổn hại tiếp theo đối với nạn nhân trở nên vô cùng khó khăn. Một số nạn nhân còn bị đe dọa, tống tiền do xấu hổ và chịu áp lực khi hình ảnh bị lan truyền. Những kẻ tống tiền yêu cầu họ trả tiền để gỡ bỏ video.

Theo bài viết, các nội dung bóc lột tình dục trước đây cũng để lại nhiều nạn nhân, trong khi việc xử lý đôi khi bị chậm trễ vì nạn nhân từng đồng ý xuất hiện trong video.

Các nền tảng mạng xã hội có trách nhiệm ngăn chặn nội dung độc hại liên quan đến trẻ vị thành niên, song vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm này. Nếu các biện pháp tự nguyện không hiệu quả, cần có yêu cầu buộc các nền tảng gỡ bỏ video và chặn quyền truy cập vào những nội dung ghi lại cảnh trẻ vị thành niên bị bạo lực./.