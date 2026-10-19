Hàn Quốc bác bỏ phát biểu gây tranh cãi của Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Seoul sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) nhằm bảo đảm hoạt động thực thi chủ quyền của Hàn Quốc hài hòa với nhiệm vụ quản lý thỏa thuận đình chiến trên Bán đảo Triều Tiên của UNC. Bộ này nhấn mạnh lập trường về chủ quyền lãnh thổ của Hàn Quốc là rõ ràng và không thay đổi.

Trước những tranh cãi liên quan đến phát biểu của ông Brunson, UNC cũng lên tiếng khẳng định chủ quyền của Hàn Quốc không phải là vấn đề có thể nghi ngờ. Cơ quan này giải thích rằng phát biểu của tư lệnh Brunson nhằm làm rõ trách nhiệm được giao cho UNC theo Hiệp định đình chiến Triều Tiên.

UNC nhấn mạnh những trách nhiệm nói trên mang tính chất quân sự và hành chính, không liên quan đến vấn đề chủ quyền của Hàn Quốc. Cơ quan này đồng thời tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nhiệm vụ bảo vệ Hàn Quốc và người dân nước này.

Tranh cãi bắt nguồn từ phát biểu của ông Brunson tại một hội thảo ngày 14/10, trong đó ông cho rằng lãnh thổ Hàn Quốc bắt đầu từ hàng rào phía Nam Đường phân giới quân sự. Phát biểu này đã vấp phải phản ứng từ một số chính trị gia Hàn Quốc.

Nghị sĩ Kim Kyung-joo thuộc đảng Dân chủ, người từng giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, đã yêu cầu ông Brunson rút lại phát biểu mà nghị sĩ này cho là xâm phạm chủ quyền của Hàn Quốc, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

Vụ việc thu hút sự chú ý trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ duy trì quan hệ đồng minh quân sự, trong khi UNC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ thỏa thuận đình chiến trên Bán đảo Triều Tiên. Các tuyên bố mới nhất cho thấy các bên đang tìm cách làm rõ phạm vi trách nhiệm của UNC và khẳng định nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của Hàn Quốc.