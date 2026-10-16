Hàn Quốc bác bỏ nghi ngờ của Triều Tiên về tên lửa siêu vượt âm

Tên lửa siêu vượt âm có tốc độ nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh và khả năng cơ động trong quá trình bay, khiến việc theo dõi và đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Sau khi Triều Tiên thông báo thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm tầm trung có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Hàn Quốc hồi đầu tháng 10 cũng phóng thử loại vũ khí của riêng mình. Seoul mô tả đây là “tài sản chiến lược then chốt có khả năng thay đổi cục diện chiến trường”.

Tuy nhiên ngày 15/10, Triều Tiên đặt nghi vấn về vụ phóng của Hàn Quốc, cho rằng những hình ảnh do Seoul công bố có thể là bằng chứng cho thấy tên lửa không thực hiện được chuyến bay siêu vượt âm, khi bề mặt bên ngoài vẫn sạch sẽ, lớp phủ còn nguyên vẹn và không xuất hiện muội than do nhiệt độ cao tạo ra.

Đáp lại, quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa do nước này tự phát triển có thiết kế chắc chắn, sử dụng vật liệu chịu nhiệt sản xuất trong nước để bảo vệ trước tác động của nhiệt độ. Theo phía Hàn Quốc, đặc điểm này giúp tên lửa không xuất hiện muội than ngay cả trong điều kiện bay siêu vượt âm. Seoul cho biết sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ liên quan trong quá trình đưa loại tên lửa này vào trang bị, coi đây là tài sản chiến lược quan trọng đối với an ninh quốc gia trong tương lai.

Về vụ thử tên lửa mới nhất, Triều Tiên cho biết tên lửa có ứng dụng AI di chuyển theo quỹ đạo dạng sóng, khiến Hàn Quốc và Nhật Bản không thể theo dõi hiệu quả. Tuy nhiên, Seoul và Washington cho rằng tên lửa của Triều Tiên vẫn có thể được phát hiện và đánh chặn bằng các phương tiện phòng thủ hiện có của hai nước.

Theo các nhà phân tích, việc hai miền Triều Tiên phát triển vũ khí siêu vượt âm có thể làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên. Tốc độ cao và khả năng cơ động của loại vũ khí này cũng đặt ra thách thức đối với năng lực phát hiện, đánh chặn, trong đó có hệ thống phòng thủ của Mỹ và Nhật Bản.