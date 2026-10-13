Hàn Quốc: 8 người bị thương trong vụ đâm dao tại khu phức hợp thương mại

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Tân Hoa Xã đưa tin, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 13 giờ 49 phút cùng ngày, thông báo về vụ tấn công bằng dao.

Nghi phạm là một người đàn ông được cho là ở độ tuổi 60, đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc dùng dao tấn công người mua sắm và khách tham quan.

Trong số tám nạn nhân, một người rơi vào tình trạng ngừng tim, 7 người còn lại đang được chăm sóc tại các cơ sở bệnh viện gần đó.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm mang theo vũ khí, di chuyển bằng thang cuốn từ tầng hầm thứ hai, lên tầng 2 và tấn công những người có mặt tại hiện trường. Sau đó, người này bị những người xung quanh khống chế.

Cảnh sát dự kiến điều tra để làm rõ diễn biến cụ thể và động cơ của vụ tấn công.