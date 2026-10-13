Hàn Quốc: 44 cơ quan chính phủ, gần 10.000 vị trí việc làm sẽ di dời khỏi Seoul

Tòa nhà Bộ Tư pháp tại Khu phức hợp Chính phủ Gwacheon, thành phố Gwacheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Tư pháp Hàn Quốc

Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng tập trung quá mức tại thủ đô và thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng. Sejong nằm cách Seoul khoảng 110 km về phía nam.

Theo kế hoạch, 27 cơ quan sẽ chuyển đến các văn phòng thuê tại Sejong trong năm 2027, với khoảng 3.000 vị trí việc làm.

Trong số này, có 6 cơ quan, gồm Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc, Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân, Ủy ban An toàn và An ninh Hạt nhân cùng Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, dự kiến chuyển đi trong nửa đầu năm.

Các bộ và cơ quan còn lại sẽ chuyển đi theo từng giai đoạn, muộn nhất trước năm 2031, sau khi hoàn tất xây dựng cơ sở vật chất phục vụ điều tra, an ninh và giám sát.

Nhóm này gồm Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra, Viện Công tố, Cơ quan Điều tra Tội phạm Nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao cùng các bộ Ngoại giao, Thống nhất và Quốc phòng.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính cần tới 3.100 tỷ won (2,3 tỷ USD) để xây dựng các khu văn phòng mới, cùng gần 90 tỷ won để thuê trụ sở tạm thời và hỗ trợ di dời. Các công chức và nhân viên công vụ sẽ được hưởng các biện pháp hỗ trợ chỗ ở, đi lại và ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Nội vụ Yun Ho-jung cho rằng việc chuyển các cơ quan hành chính trung ương đến Sejong là chiến lược quốc gia nhằm giảm tập trung tại khu vực thủ đô, sử dụng đất đai hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trụ sở Tổng thống tại Sejong dự kiến hoàn thành năm 2029, còn chi nhánh Quốc hội dự kiến đi vào hoạt động năm 2033.

Quá trình di dời bắt đầu từ năm 2012, khi Văn phòng Thủ tướng chuyển đến Sejong. Đến nay, đã có 44 tổ chức của chính phủ trung ương hoàn tất việc chuyển đến thành phố này.

Chính phủ kỳ vọng kế hoạch mới sẽ góp phần giảm sức ép tập trung dân số, doanh nghiệp và hạ tầng tại Seoul, trong khi nhiều địa phương khác đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số.