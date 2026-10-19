Hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp muộn nhất ngày 2/11

Thời hạn kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo Thuế Hà Nội, ngày 31/10 hằng năm là thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung.

Riêng năm 2026, do ngày 31/10 là thứ Bảy nên thời hạn nộp thuế được chuyển sang ngày làm việc liền kề, tức thứ Hai, ngày 2/11/2026.

Theo Thuế Hà Nội, đối với người nộp thuế là tổ chức, hồ sơ khai thuế phải được nộp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hoặc kể từ ngày phát sinh thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp.

(Ảnh minh họa)

Đối với hộ gia đình, cá nhân, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc kể từ ngày phát sinh thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp, trừ trường hợp thay đổi giá của 1 m² đất theo bảng giá đất tại từng tỉnh.

Trường hợp phát sinh sự kiện dẫn đến thay đổi người nộp thuế, người nộp thuế trước thời điểm thay đổi có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với thời gian thực tế sử dụng đất. Nếu chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế, người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ thuế và bị xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Người nộp thuế mới có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong chu kỳ ổn định, người nộp thuế là tổ chức không phải kê khai lại hằng năm nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp. Đối với hộ gia đình, cá nhân, người nộp thuế cũng không phải kê khai lại hằng năm nếu không có những thay đổi này.

Lưu ý khi nộp thuế

Thuế Hà Nội lưu ý, trường hợp nộp thuế lần đầu, người nộp thuế phải nộp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Từ năm thứ hai trở đi, thuế được nộp một lần trong năm, chậm nhất ngày 31/10. Hồ sơ khai điều chỉnh phải nộp chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Quá thời hạn quy định mà người nộp thuế không nộp đủ tiền vào ngân sách nhà nước thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Khi nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế cần lưu ý các thông tin sau:

Tên cơ quan quản lý thu: TP. Hà Nội - Thuế TP. Hà Nội.

Mã cơ quan quản lý thu: 1054449.

Tên chương, mã chương: Theo mã chương của đơn vị.

Mã tiểu mục: 1601: Thu từ đất ở tại nông thôn. 1602: Thu từ đất ở tại đô thị. 1603: Thu từ sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. 1649: Thu từ đất phi nông nghiệp khác.

Tên địa bàn hành chính: Theo phường, xã có điểm đất phải nộp thuế.

Mã địa bàn hành chính: Theo mã phường, xã có điểm đất phải nộp thuế.

Trên ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế đăng nhập tài khoản, tra cứu nghĩa vụ, chọn đúng khoản thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cần nộp, kiểm tra số tiền và thông tin thửa đất, căn hộ thực hiện thanh toán theo hướng dẫn rồi lưu chứng từ. Sau khi nộp, kiểm tra lại trạng thái khoản thuế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ Thuế TP. Hà Nội (Phòng Quản lý các khoản thu từ đất) để được hướng dẫn.