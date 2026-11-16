Hàn – Nhật duy trì đối thoại giữa những biến động trong quan hệ các cường quốc.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 16/11, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm song phương tại Manila. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Lee Jae Myung và bà Sanae Takaichi kể từ cuộc hội đàm tại thành phố Andong, Hàn Quốc, hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời là cuộc gặp thượng đỉnh song phương thứ tư kể từ khi bà Takaichi nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10/2025.

Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì đà cải thiện quan hệ giữa Seoul và Tokyo thông qua cơ chế ngoại giao con thoi, trong đó lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm và làm việc tại thủ đô của nhau. Hai bên cũng được cho là sẽ tìm cách mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh kinh tế, công nghiệp công nghệ cao và chuỗi cung ứng.

Một nội dung đáng chú ý khác là trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế và an ninh khu vực. Cuộc gặp diễn ra ngay trước thềm Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc), nơi dự kiến có các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, cũng như cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga vào ngày 19/11.

Trong bối cảnh đó, Seoul và Tokyo có thêm cơ hội trao đổi đánh giá về những diễn biến ngoại giao có thể tác động đến môi trường an ninh và kinh tế khu vực.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã nhấn mạnh việc mở rộng hợp tác với Nhật Bản là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh trật tự thương mại và an ninh toàn cầu đang có nhiều thay đổi. Ông cũng đề cập đến các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như ổn định chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ hàng không vũ trụ.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến tham gia các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Philippines và Thái Lan, đồng thời dự Hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ (Quad) tại Manila, với sự tham gia của Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Các hoạt động này nằm trong nỗ lực duy trì và tăng cường hợp tác của Tokyo với các đối tác trong khu vực.

Trong khi đó, khả năng tổ chức cuộc gặp chính thức giữa bà Takaichi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC hiện chưa được xác nhận.