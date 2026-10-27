Hàn - Mỹ khởi động tập trận không quân chung

Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 26/10 và kéo dài 2 tuần tại căn cứ Không quân Kunsan ở thành phố Gunsan, cách thủ đô Seoul khoảng 180 km về phía Tây Nam.

Các lực lượng tham gia gồm: Máy bay tiêm kích F-15K, KF-16 và F-35A, máy bay vận tải KC-330 và máy bay cảnh báo sớm, chỉ huy trên không E-737 Peace Eye của Không quân Hàn Quốc; tiêm kích F-16 Fighting Falcon và máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ, trực thăng MH-60S Seahawk của Hải quân Mỹ, cùng máy bay tiêm kích tàng hình F-35B và thiết bị bay không người lái trinh sát MQ-9 Reaper của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Không quân Hàn Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và xây dựng năng lực tác chiến chung trong thời chiến, trong đó có nhiệm vụ phòng không và ngăn chặn đường không.

Hai bên cũng sẽ đánh giá công tác lập kế hoạch và triển khai các cuộc diễn tập chung do Hàn Quốc chỉ huy, phù hợp với những nỗ lực đang diễn ra nhằm chuyển giao Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Washington cho Seoul.

Hàn Quốc đặt mục tiêu tiếp nhận lại Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ vào năm 2030 hoặc sớm hơn, thông qua việc kiểm chứng năng lực chỉ huy lực lượng liên quân.