MBC vừa công bố loạt ảnh mới của Han Hyo Joo trong bộ phim truyền hình Your Ground, hé lộ hai hình ảnh đối lập của nhân vật Seo Hee Seung. Từ một nữ luật sư nổi tiếng với sự sắc sảo, bản lĩnh đến người đại diện thể thao có phần cởi mở và gần gũi, vai diễn mới hứa hẹn mang đến màu sắc thú vị cho nữ diễn viên. Đặc biệt, câu chuyện tình cảm với mối tình đầu sau 11 năm xa cách cũng là một trong những điểm đáng chú ý của tác phẩm.

Your Ground thuộc thể loại tình cảm, xoay quanh Kang Hae Hwan (Gong Myoung), một cầu thủ bóng chày buộc phải tạm dừng sự nghiệp sau một biến cố. Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi gặp Seo Hee Seung (Han Hyo Joo), cựu luật sư quyết định chuyển sang làm người đại diện thể thao. Với sự đồng hành của cô, Kang Hae Hwan từng bước tìm lại cơ hội trở lại sân đấu và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Han Hyo Joo trở lại màn ảnh với vai nữ luật sư chuyển hướng làm đại diện thể thao.

Trong phim, Han Hyo Joo đảm nhận vai Seo Hee Seung, người từng là luật sư xuất sắc tại một công ty luật lớn. Sở hữu thành tích học tập nổi bật, luôn đứng đầu trong trường và chưa từng thất bại trong bất kỳ vụ kiện nào, cô được xem là một nhân sự có năng lực chuyên môn vượt trội. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục phát triển trong lĩnh vực pháp lý, Seo Hee Seung quyết định lựa chọn con đường mới sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại Mỹ và lấy chứng chỉ đại diện thể thao.

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi cô được điều chuyển đến công ty quản lý thể thao Donghaeng theo đề nghị của Jo Gu Yeon (Cho Han Cheul), đại diện công ty luật Joy. Từ một người quen với những cuộc tranh luận căng thẳng tại tòa án, Seo Hee Seung phải làm quen với môi trường bóng chày vốn xa lạ, nơi cô đảm nhận vai trò đồng hành và bảo vệ quyền lợi cho các vận động viên. Đây cũng là thử thách mới đối với một người vốn luôn quen với việc kiểm soát mọi tình huống bằng lý trí và năng lực chuyên môn.

Loạt ảnh mới được MBC công bố phần nào cho thấy sự chuyển biến trong hình tượng nhân vật. Khi còn làm việc tại công ty luật, Han Hyo Joo xuất hiện trong bộ vest đen với phong thái nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh và dáng ngồi đầy tự tin. Trang phục chỉn chu cùng biểu cảm điềm tĩnh làm nổi bật hình ảnh một nữ luật sư bản lĩnh, luôn giữ được sự tỉnh táo trước những tình huống căng thẳng. Đây là diện mạo phù hợp với một người phụ nữ đã quen chiến thắng trong những cuộc đối đầu tại phòng xử án.

Sau khi chuyển sang công ty đại diện thể thao Donghaeng, Seo Hee Seung lại cho thấy một khía cạnh tươi sáng và thoải mái hơn. Vẫn là phong cách thanh lịch với áo sơ mi và áo khoác, nhưng nụ cười rạng rỡ cùng biểu cảm ngạc nhiên khiến nhân vật trở nên gần gũi. Sự thay đổi này không chỉ thể hiện bước chuyển trong công việc mà còn gợi mở những khía cạnh tính cách chưa từng được bộc lộ khi cô còn là một luật sư lạnh lùng, lý trí.

Han Hyo Joo gây chú ý với tạo hình thanh lịch, trẻ trung trong phim mới.

Đáng chú ý, công việc mới không phải thay đổi duy nhất trong cuộc sống của Seo Hee Seung. Sau 11 năm xa cách, cô bất ngờ gặp lại Kang Hae Hwan, cũng chính là mối tình đầu của mình. Từng có một mối liên kết đặc biệt trong quá khứ, cả hai giờ đây tái ngộ trong hoàn cảnh hoàn toàn mới: một người là vận động viên bóng chày đang tìm đường trở lại sân đấu, người còn lại trở thành đại diện đồng hành cùng anh. Cuộc gặp gỡ này được dự đoán sẽ tạo nên nhiều chuyển biến trong cả hành trình sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm của hai nhân vật.

Với Han Hyo Joo, Your Ground tiếp tục là dịp để cô thể hiện khả năng biến hóa qua một nhân vật có nhiều sắc thái. Không chỉ khắc họa hình ảnh nữ luật sư tài năng, bộ phim còn đặt Seo Hee Seung vào môi trường làm việc mới và một mối quan hệ tình cảm còn nhiều điều chưa được giải đáp. Khán giả hiện chú ý đến cách nhân vật thích nghi với thế giới bóng chày cũng như diễn biến chuyện tình sau cuộc tái ngộ kéo dài 11 năm.