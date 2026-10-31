Hàn Hằng, Yeolan 'đua nhau' hóa trang Tinker Bell dịp Halloween

Mùa Halloween năm nay chứng kiến những màn hóa trang đa dạng đến từ sao mạng, fashionista và nghệ sĩ Việt. Từ nhân vật hoạt hình, hình tượng thiên nga đến cảm hứng hội họa, các tạo hình không chỉ tái hiện nhân vật quen thuộc, mà còn trở thành sân chơi để người nổi tiếng thể hiện dấu ấn thời trang cá nhân. Ảnh: @yeolan___.

Trong số các hình tượng được hưởng ứng, Tinker Bell trong phim Peter Pan trở nên nổi bật khi được nhiều mỹ nhân Việt lựa chọn. Chiếc váy xanh lá và mái tóc vàng hoe đặc trưng trở thành những chi tiết nhận diện xuyên suốt trong loạt tạo hình của influencer Hàn Hằng gần đây. Ảnh: @han.hang.

Nếu Hàn Hằng hóa thân thành nàng tiên để tham dự tiệc Halloween, "Em xinh" Yeolan (bên trái) và ca sĩ Văn Mai Hương (bên phải) lại đưa hình tượng này vào những bộ ảnh thực hiện trong studio. Cùng lựa chọn một nhân vật, mỗi người có cách thể hiện riêng, cho thấy sức hút của những tạo hình giàu tính nhận diện, song vẫn có thể được biến tấu theo phong cách cá nhân. Ảnh: @yeolan___, @chaubui_.

Bên cạnh Tinker Bell, hình tượng thiên nga cũng được các mỹ nhân Việt nhiệt tình hưởng ứng. Á hậu Thảo Nhi Lê lựa chọn phiên bản thiên nga đen với chiếc váy cúp ngực, phần đuôi dài và lông vũ được đính trên mái tóc búi. Tổng thể tạo hình hướng đến vẻ đẹp quyền lực, sắc sảo, lấy trang phục và phụ kiện làm điểm nhấn. Ảnh: @thaonhile.

Ở chiều ngược lại, MC Thanh Thanh Huyền hóa thân thành thiên nga trắng trong bộ váy kết hợp áo choàng đính lông vũ. Cô đồng thời điểm xuyết lông trắng trên mái tóc, tạo sự đồng nhất cho diện mạo. Đáng chú ý, nữ MC lựa chọn layout trang điểm sắc lạnh, tạo tương phản với vẻ tinh khôi của trang phục. Sự đối lập này giúp tạo hình tránh cảm giác đơn điệu, đồng thời mang đến sắc thái bí ẩn hơn cho hình tượng thiên nga trắng. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.

Không đi theo vẻ đẹp lộng lẫy của những nàng tiên hay thiên nga, fashionista Quỳnh Anh Shyn lựa chọn hình tượng Lydia trong bộ phim Beetlejuice. Fashionista xây dựng diện mạo cô dâu gothic ma mị, lấy chiếc váy đỏ đặc trưng của nhân vật làm trung tâm. Lớp voan đồng màu và đạo cụ búp bê mặc váy xanh dương là những chi tiết góp phần hoàn thiện vẻ ngoài u tối, bí ẩn. Tạo hình của Quỳnh Anh Shyn cho thấy một hướng tiếp cận khác với Halloween. Thay vì ưu tiên vẻ đẹp quyến rũ theo chuẩn mực thông thường, người mặc khai thác tinh thần kỳ dị, có phần ám ảnh của nhân vật điện ảnh. Trang phục, phụ kiện và cách tạo dáng cùng phục vụ một ý tưởng xuyên suốt, biến màn hóa trang thành một câu chuyện bằng hình ảnh. Ảnh: @quynhanhshyn_.

Trong khi đó, diễn viên Diễm My 9X tìm cảm hứng từ hội họa Việt Nam, hóa thân thành cô gái trong tranh Lê Phổ. Nữ diễn viên diện áo dài gấm xanh dương với hoa văn chìm, kết hợp quần lụa màu mỡ gà, mấn nâu và khăn voan trắng. Bối cảnh được dàn dựng theo tinh thần các tác phẩm của họa sĩ, giúp tạo hình vượt ra ngoài khuôn khổ hóa trang nhân vật quen thuộc. Lựa chọn của Diễm My 9X tạo điểm nhấn khác biệt giữa loạt diện mạo mang màu sắc kỳ ảo, kinh dị hoặc lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng. Thay vì tái hiện một nhân vật Halloween phổ biến, cô đưa chất liệu hội họa và trang phục truyền thống vào bộ ảnh, mở rộng biên độ sáng tạo của mùa lễ hội. Ảnh: @diemmyvu.

Từ Tinker Bell, thiên nga, cô dâu gothic đến cô gái trong tranh Lê Phổ, các màn hóa trang năm nay cho thấy sự đa dạng trong cách nghệ sĩ và fashionista tiếp cận Halloween. Những hình tượng quen thuộc được làm mới qua trang phục, kiểu tóc, trang điểm và bối cảnh. Tất cả tạo nên bức tranh thời trang sôi động, nơi mỗi lựa chọn đều có thể trở thành dấu ấn cá nhân. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.