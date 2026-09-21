Hạn hán nghiêm trọng, Sri Lanka đưa các nhà sư lên máy bay cầu mưa

Các nhà sư tụng kinh cầu nguyện trên chuyến bay vào tối ngày 19/9, khẩn cầu các vị thần chấm dứt tình trạng hạn hán. Ảnh: Facebook Không quân Sri Lanka.

Theo hãng tin AFP, Cục Khí tượng Sri Lanka cảnh báo cả nguy cơ hạn hán nghiêm trọng và mưa lớn đều có khả năng xảy ra tại quốc gia có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp này trong những tháng còn lại của năm, trong bối cảnh Sri Lanka đang phải đối mặt với hiện tượng khí hậu El Nino được đánh giá là “tồi tệ nhất”.

Ba nhà sư khoác áo cà sa màu vàng nghệ đã tụng kinh, cầu nguyện trong chuyến bay tối 19/9, nhằm khẩn cầu các vị thần chấm dứt đợt hạn hán. Trong khi đó, các quân nhân thuộc Không quân Sri Lanka rưới nước thánh từ những chai nhựa loại 5 lít xuống các khu vực bên dưới.

Một quan chức Không quân Sri Lanka chia sẻ với AFP rằng các nhà sư được đưa lên một máy bay Y-12 để thực hiện nghi lễ.

“Trong khi đất nước đang đối mặt với những khó khăn do thời tiết khô hạn, chiếc máy bay... đã cất cánh như một hành động mang tính biểu tượng của lòng từ bi”, Không quân Sri Lanka viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Trong khi các nhà sư thực hiện nghi lễ cầu mưa cho những khu vực đang chịu ảnh hưởng của hạn hán, Cục Khí tượng Sri Lanka cũng đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện những trận mưa lớn tại các khu vực khác của quốc gia Nam Á với dân số 22 triệu người này.

Tại Yala, công viên động vật hoang dã lớn nhất Sri Lanka nằm ở phía Đông Nam, hai trong số 6 khu vực tham quan đã phải đóng cửa do tình trạng hạn hán. Các chuyên gia thời tiết dự báo tình trạng khô hạn hiện nay sẽ nhường chỗ cho những đợt mưa lớn trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến tháng 12.

Tuy nhiên, sau các đợt mưa này, một đợt hạn hán kéo dài khác được dự báo sẽ xuất hiện vào đầu năm 2027.

Theo các quan chức, mực nước tại các hồ chứa của Sri Lanka, trong đó có những hồ cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện, hiện chỉ còn khoảng 50% công suất.

Mức nước này vẫn được đánh giá là khả quan hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, các quan chức lo ngại tình trạng hạn hán có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong năm tới, phù hợp với những dự báo đã được đưa ra.

Công ty điện lực Sri Lanka trước đây cũng từng tổ chức các nghi lễ tôn giáo để cầu xin thần linh hỗ trợ trong những thời điểm mực nước tại các hồ chứa phục vụ thủy điện xuống thấp.

El Nino là một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm gia tăng nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương, qua đó gây ra những thay đổi trong mô hình gió và lượng mưa trên phạm vi toàn cầu.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra có thể làm gia tăng tác động của hiện tượng El Nino, bởi đại dương và khí quyển ấm hơn sẽ cung cấp nhiều năng lượng và độ ẩm hơn cho các hiện tượng thời tiết cực đoan.