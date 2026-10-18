Han Groo khoe sắc vóc gợi cảm sau khi ly hôn, tiết lộ mong muốn có bạn trai mới

Theo MyDaily, mới đây, nữ diễn viên Han Groo đã cập nhật trang mạng xã hội cá nhân bằng loạt ảnh mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhan sắc trẻ trung cùng phong cách thời trang táo bạo. Đính kèm những hình ảnh đời thường, nữ diễn viên viết: "Nghe nói trời sắp lạnh rồi. Đến lúc sắp xếp lại quần áo thôi".

Trong loạt ảnh được công bố, Han Groo diện áo cổ chữ V khoét sâu kết hợp cùng quần shorts đen, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn. Cô khoác thêm áo phao dày bên ngoài, tạo nên tổng thể vừa phù hợp với thời tiết chuyển lạnh vừa mang nét cá tính, quyến rũ.

Nữ diễn viên Han Groo đã cập nhật trang mạng xã hội cá nhân bằng loạt ảnh mới.

Đáng chú ý, nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc ngang vai buông tự nhiên cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Dù xuất hiện trong không gian đời thường, Han Groo vẫn ghi điểm nhờ thần thái thoải mái và nhan sắc tươi tắn.

Vóc dáng cân đối của nữ diễn viên cũng trở thành điểm nhấn, đặc biệt khi cô hiện là mẹ của một cặp song sinh. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Han Groo gần đây còn nhận được sự quan tâm khi công khai quan điểm về chuyện tình cảm sau ly hôn.

Cụ thể, ngày 8/10, nữ diễn viên xuất hiện trên kênh YouTube Gwang Ye Won và có những chia sẻ thẳng thắn về khả năng bắt đầu một mối quan hệ mới. Khi được hỏi liệu có mong muốn tìm bạn trai hay không, Han Groo không ngần ngại trả lời: "Tôi lúc nào cũng có mong muốn đó".

Vóc dáng cân đối của nữ diễn viên cũng trở thành điểm nhấn, đặc biệt khi cô hiện là mẹ của một cặp song sinh.

Câu trả lời cho thấy nữ diễn viên vẫn giữ thái độ tích cực đối với tình yêu, dù từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đặc biệt, khi được hỏi về khả năng tái hôn, Han Groo không hoàn toàn bác bỏ mà cho biết: "Chuyện đó phải để sau này xem thế nào".

Tuy nhiên, nữ diễn viên thừa nhận việc tiến đến một cuộc hôn nhân mới không đơn giản bởi cô cần cân nhắc đến cảm xúc và cuộc sống của hai con. "Đó đâu phải quyết định của riêng tôi", Han Groo chia sẻ.

Cô giải thích rằng nếu các con đã trưởng thành, có khả năng sống tự lập và tự đưa ra quyết định, bản thân sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi lựa chọn hướng đi mới trong chuyện tình cảm.

"Nếu các con có thể tự lập và có quyền quyết định cuộc sống của mình, tôi nghĩ việc đưa ra lựa chọn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn phải suy nghĩ rất nhiều", nữ diễn viên bày tỏ. Những chia sẻ này phần nào cho thấy Han Groo vẫn mong muốn tìm kiếm hạnh phúc riêng, song luôn đặt trách nhiệm làm mẹ lên hàng đầu.

Nữ diễn viên thừa nhận việc tiến đến một cuộc hôn nhân mới không đơn giản.

Về đời tư, Han Groo kết hôn với một doanh nhân hơn cô 9 tuổi vào năm 2015. Hai năm sau, nữ diễn viên chào đón cặp song sinh một trai, một gái. Tuy nhiên, đến tháng 9/2022, Han Groo xác nhận đã thuận tình ly hôn sau 7 năm chung sống. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, cô nhận quyền nuôi dưỡng cả hai con và đảm nhận vai trò mẹ đơn thân.

Hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc các con, Han Groo vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Han Groo vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội.

Sau những biến cố trong đời sống riêng tư, nữ diễn viên cho thấy tinh thần tích cực khi chăm sóc bản thân, giữ gìn nhan sắc và không khép lại cơ hội tìm kiếm tình yêu mới trong tương lai.