Han Groo gây bất ngờ với vóc dáng quyến rũ sau 4 năm ly hôn

Theo MyDaily, ngày 25/10, nữ diễn viên Han Groo đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tận hưởng tiết trời mùa thu. Đi kèm loạt ảnh, cô chỉ viết dòng chú thích ngắn gọn: "Thời tiết đẹp quá".

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Han Groo xuất hiện với phong cách thời trang năng động nhưng không kém phần quyến rũ. Nữ diễn viên lựa chọn áo crop top màu xám ôm sát cơ thể, kết hợp cùng quần legging đen và chiếc áo khoác bolero có chất liệu gợi liên tưởng đến lông vũ.

Han Groo xuất hiện với phong cách thời trang năng động nhưng không kém phần quyến rũ.

Sự kết hợp này tạo nên tổng thể trang phục mang phong cách athleisure, dung hòa giữa thời trang thể thao và trang phục thường ngày.

Đáng chú ý, thiết kế áo ngắn giúp Han Groo khoe vòng eo nhỏ nhắn cùng cơ bụng săn chắc. Trong khi đó, chiếc quần legging ôm sát làm nổi bật đôi chân thon dài và vóc dáng cân đối của nữ diễn viên.

Dưới ánh nắng, Han Groo thoải mái tạo dáng, nở nụ cười rạng rỡ và tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn. Không lựa chọn cách trang điểm hay tạo hình quá cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài tươi tắn và phong thái tự tin.

Theo MyDaily, vóc dáng săn chắc cùng những đường cong nổi bật của Han Groo là điểm nhấn trong loạt ảnh lần này. Bên cạnh ngoại hình, cuộc sống của Han Groo sau khi ly hôn cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Bên cạnh ngoại hình, cuộc sống của Han Groo sau khi ly hôn cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Năm 2015, nữ diễn viên kết hôn với một doanh nhân hơn cô 9 tuổi. Hai năm sau, vào năm 2017, cặp đôi chào đón hai con sinh đôi, gồm một bé trai và một bé gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài như mong đợi. Đến tháng 9/2022, Han Groo và chồng quyết định thuận tình ly hôn sau 7 năm chung sống.

Sau khi chia tay, nữ diễn viên nhận quyền nuôi dưỡng hai con và đảm nhận trách nhiệm chăm sóc các bé. Kể từ đó, Han Groo vừa dành thời gian cho gia đình, vừa duy trì hình ảnh cá nhân thông qua những hoạt động và khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi chia tay, nữ diễn viên nhận quyền nuôi dưỡng hai con và đảm nhận trách nhiệm chăm sóc các bé.

Việc một mình nuôi dạy hai con sau đổ vỡ hôn nhân khiến cuộc sống của nữ diễn viên nhận được nhiều sự chú ý. Dù vậy, qua những hình ảnh mới nhất, Han Groo cho thấy cô vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống.

Đặc biệt, phong cách thời trang trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc của nữ diễn viên trở thành điểm nhấn, cho thấy sự tự tin của cô sau những thay đổi trong đời sống riêng tư.

Sau 4 năm ly hôn, Han Groo tiếp tục xây dựng cuộc sống riêng bên hai con. Những khoảnh khắc rạng rỡ được chia sẻ mới đây cũng mang đến một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên.