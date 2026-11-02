Hạn cuối nộp thuế đất phi nông nghiệp: Có thể nộp thay, lưu ý tiền chậm nộp

Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, từ năm thứ hai trở đi, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được nộp một lần trong năm, chậm nhất ngày 31/10. Do ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy nên thời hạn được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 2/11.

Đối với lần nộp đầu tiên, thời hạn là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế. Trường hợp khai điều chỉnh, thời hạn cũng là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Theo Luật Quản lý thuế 2025, mức tính tiền chậm nộp là 0,03%/ngày trên số tiền thuế còn thiếu. Như vậy, nếu không nộp đúng hạn, từ ngày 3/11, người dân bắt đầu phát sinh tiền chậm nộp.

Cách tính cụ thể: Số tiền thuế còn thiếu × 0,03% × số ngày chậm nộp.

Ví dụ, nếu khoản thuế phải nộp là 1 triệu đồng, chậm 10 ngày, tiền chậm nộp là 3.000 đồng. Với khoản thuế 5 triệu đồng, chậm 10 ngày, số tiền phát sinh là 15.000 đồng.

Tiền chậm nộp tăng theo số ngày quá hạn. Người nộp thuế cần chủ động thanh toán, không nên để khoản nợ kéo dài.

Với người cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh hoặc không có tài khoản eTax Mobile, con cháu có thể hỗ trợ nộp thuế thay.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, người nộp thay đăng nhập eTax Mobile bằng tài khoản của mình, chọn nhóm chức năng nộp thuế, sau đó chọn “Nộp thuế thay” và “Theo khoản nộp/Lệ phí trước bạ”.

Người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện nộp thay thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên ứng dụng eTax Mobile. Nguồn: Thuế tỉnh Nghệ An.

Tiếp đó, nhập mã số thuế hoặc số căn cước công dân của người được nộp thay cùng mã phi nông nghiệp (mã thửa đất), nhấn tra cứu. Sau khi kiểm tra thông tin khoản thuế, người nộp thay chọn khoản cần thanh toán, tạo giấy nộp tiền, lựa chọn ngân hàng liên kết và xác thực giao dịch bằng mã OTP.

Người được nộp thay không nhất thiết phải có tài khoản eTax Mobile. Tuy nhiên, người thực hiện giao dịch cần kiểm tra chính xác thông tin người nộp thuế, mã thửa đất và số tiền trước khi xác nhận thanh toán.

Sau giao dịch, cần lưu chứng từ và kiểm tra trạng thái khoản thuế để bảo đảm nghĩa vụ đã được ghi nhận.

Trường hợp không tìm thấy thông tin khoản thuế trên eTax Mobile, người dân cần kiểm tra lại mã số thuế, mã phi nông nghiệp và thông tin thửa đất. Nếu vẫn không tra cứu được hoặc phát hiện sai lệch, cần liên hệ cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có đất để được hướng dẫn.

Đặc biệt, với trường hợp đã chuyển nhượng nhà đất nhưng vẫn nhận thông báo thuế, người dân cần chuẩn bị giấy tờ chuyển nhượng và chứng từ liên quan để cơ quan thuế kiểm tra, điều chỉnh thông tin người nộp thuế.

Cơ quan Thuế khuyến cáo người dân chủ động hoàn thành nghĩa vụ trong ngày 2/11, đồng thời lưu giữ chứng từ thanh toán để đối chiếu khi cần thiết.