Cọc sớm nhận ngay 10 triệu đồng ưu đãi

Sau khi ra mắt ngày 12/11/2026, VinFast VF 5 mới bắt đầu nhận đặt cọc cho hai phiên bản Green và Premium. Khách hàng đặt cọc sớm đến hết ngày 18/11/2026 được hưởng mức hỗ trợ giá 10 triệu đồng, tạo thêm lợi thế về chi phí cho người có nhu cầu mua hoặc đổi ô tô.

Theo đó, VF 5 Green, phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với giá niêm yết 460 triệu đồng chỉ còn 450 triệu đồng sau ưu đãi. Phiên bản Premium hướng đến người dùng gia đình chỉ còn 530 triệu đồng từ mức niêm yết 540 triệu đồng. Mức cọc là 10 triệu đồng.

Ảnh: VinFast

Khách hàng có thể đặt cọc qua website của VinFast hoặc tại các đại lý phân phối trên toàn quốc. Dự kiến, hãng bắt đầu bàn giao xe sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Với thời điểm giao xe này, VF 5 mới sẽ được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện, có hiệu lực đến hết năm 2030. Khoản hỗ trợ này khiến chi phí sở hữu ban đầu của xe điện có thêm lợi thế trước ô tô xăng cùng phân khúc.

Chẳng hạn, tại Hà Nội, người mua VF 5 Premium với giá sau ưu đãi 530 triệu đồng dự kiến chi khoảng 546,1 triệu đồng để xe lăn bánh. Số tiền đã bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số, chi phí hồ sơ kiểm định, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc trong một năm.

Trong khi đó, mẫu xe xăng có giá bán tương đương là Kia Sonet 1.5L Luxury phát sinh thêm khoản lệ phí trước bạ khoảng 63 triệu đồng khi đăng ký tại Hà Nội. Sau khi tính những khoản phí lăn bánh tương ứng, tổng số tiền dự kiến khoảng 608,6 triệu đồng.

Hệ thống trạm sạc V-Green đã phủ rộng khắp cả nước, có mặt tại các chung cư, trung tâm thương mại và trên những tuyến cao tốc. VF 5 có thời hạn bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, còn pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Ngoài ra, mạng lưới gần 450 xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc phục vụ nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa và bảo hành, hỗ trợ chủ xe chăm sóc phương tiện lâu dài.

Người lái, hành khách đều thoải mái

Ngoài lợi thế chi phí, VF 5 mới còn có thiết kế trẻ trung cùng nhiều trang bị thiết thực. Ở đầu xe, dải trang trí hình cánh chim mạ chrome đi cùng cụm đèn LED Projector tạo điểm nhấn. Bộ la-zăng hợp kim 17 inch tăng vẻ khỏe khoắn, trong khi phía sau sử dụng đèn hậu LED và đèn phanh trên cao. Với chiều dài thân xe chưa tới 4 m, mẫu SUV gọn gàng khi đi lại và đỗ xe trong phố.

Bên trong khoang nội thất, các tiện ích được sắp xếp nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng. Màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ theo dõi và điều khiển chức năng trên xe một cách trực quan. Phanh tay điện tử thay thế cần phanh tay truyền thống, nhờ đó khu vực giữa hai ghế trước có thêm chỗ chứa đồ. Công nghệ Phone As A Key cũng cho phép chủ xe sử dụng điện thoại để đóng, mở cửa và khởi động mà không cần mang chìa khóa vật lý.

Ảnh: VinFast

Phiên bản Premium được trang bị camera 360 độ, hỗ trợ quan sát quanh xe và căn khoảng cách khi lùi đỗ hay đi qua lối hẹp. Với Auto-Hold, xe được giữ đứng yên lúc dừng chờ, người lái không phải liên tục giữ chân trên bàn đạp phanh. Khi chạy trên đường trường hoặc cao tốc, Cruise Control duy trì tốc độ đã cài đặt để giảm việc phải giữ chân ga trong thời gian dài.

Hành khách ngồi hàng ghế thứ hai cũng được đảm bảo trải nghiệm thoải mái. Tựa lưng có độ ngả dễ chịu, khoảng để chân rộng và đệm đỡ đùi được bố trí hợp lý, tạo tư thế ngồi thư giãn. Cửa gió điều hòa ở phía sau đưa khí mát trực tiếp đến hành khách, đặc biệt hữu ích khi di chuyển dưới thời tiết nắng nóng. Xe được trang bị 6 túi khí.

VF 5 Green sử dụng bộ pin dung lượng 37,23 kWh, cho quãng đường tới 320 km sau một lần sạc đầy. Trong khi đó, pin 43 kWh trên bản Premium mang đến tầm vận hành tối đa 370 km, phù hợp từ đi làm hằng ngày đến các chuyến về quê hay đi chơi cuối tuần.

Những trang bị phục vụ cả người lái và hành khách, kết hợp chi phí mua và sử dụng tiết kiệm, khiến VF 5 mới trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị đa dụng.