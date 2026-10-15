Hạn chót nộp thuế đất phi nông nghiệp, chủ căn hộ chung cư có thuộc diện phải đóng?

Theo Thuế TP Hà Nội, thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hằng năm là ngày 31/10. Tuy nhiên, do ngày 31/10/2026 rơi vào thứ Bảy, hạn nộp được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo, tức thứ Hai, ngày 2/11.

Đối với trường hợp nộp thuế lần đầu, thời hạn là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo. Người nộp quá hạn phải trả tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế nộp muộn.

Theo cơ quan thuế, nhà chung cư cũng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo Điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 và Điều 3 Thông tư 153/2011/TT-BTC, đất ở tại đô thị và nông thôn, bao gồm đất xây dựng nhà chung cư, thuộc đối tượng chịu thuế.

Đối với dự án nhà ở để bán hoặc cho thuê, ban đầu nghĩa vụ thuế thuộc về đơn vị được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Khi quyền sử dụng đất được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác, trách nhiệm nộp thuế chuyển sang bên nhận chuyển nhượng.

Như vậy, chủ sở hữu căn hộ chung cư cũng có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định, dù không trực tiếp sở hữu một thửa đất riêng biệt.

Số thuế phải nộp được xác định dựa trên diện tích đất phân bổ cho căn hộ, giá đất tính thuế và thuế suất 0,03%.

Trong đó, diện tích đất tính thuế bằng diện tích sàn sử dụng của căn hộ nhân với hệ số phân bổ. Với chung cư không có tầng hầm, hệ số này được tính bằng diện tích đất xây dựng tòa nhà chia cho tổng diện tích sàn sử dụng của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Nếu chung cư có tầng hầm, mẫu số được cộng thêm 50% diện tích tầng hầm sử dụng. Giá đất tính thuế căn cứ bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định, ổn định theo chu kỳ 5 năm.

Theo hướng dẫn của Thuế cơ sở 1 tỉnh Thái Nguyên, trường hợp số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống được miễn thuế. Một số đối tượng khác cũng được miễn, giảm theo quy định, như hộ nghèo, người có công với cách mạng hoặc đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thuế TP Hà Nội cho biết, việc cư dân chưa nhận được thông báo thuế có thể do chưa kê khai ban đầu hoặc căn hộ đã chuyển nhượng nhưng thông tin chưa được cập nhật.

Người dân cần chuẩn bị hợp đồng mua bán, giấy tờ chuyển nhượng và mã hồ sơ liên thông (nếu có), sau đó liên hệ cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi có căn hộ để kiểm tra, đối chiếu nghĩa vụ thuế.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, nếu đã có đầy đủ thông tin để xác định số thuế phải nộp, người dân không phải nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp chưa đủ dữ liệu, hộ gia đình, cá nhân thực hiện kê khai theo mẫu 01/TK-SDDPNN; tổ chức sử dụng mẫu 02/TK-SDDPNN. Trường hợp kê khai tổng hợp đất ở sử dụng mẫu 03/TKTH-SDDPNN.

Hồ sơ được nộp tại cơ quan thuế nơi có đất hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai theo cơ chế một cửa liên thông.

Để tránh phát sinh tiền chậm nộp, người dân có thể sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu nghĩa vụ thuế, nhận thông báo và thực hiện thanh toán trực tuyến.