Hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 Bùi Thị Hải chủ trì, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Từ ngày 1/7/2025 đến 30/9/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ, đạt kết quả nổi bật trong công tác kiểm sát việc tạm đình chỉ và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự

Trong công tác kiểm sát tạm đình chỉ, đơn vị thụ lý kiểm sát 145 vụ việc nguồn tin về tội phạm (đã giải quyết 52 vụ việc, phục hồi 40 vụ việc) và 115 vụ án hình sự (đã giải quyết 35 vụ, phục hồi 7 vụ), làm giảm đáng kể số lượng vụ việc và vụ án tồn đọng so với cùng kỳ.

Đơn vị chủ động thành lập tổ quản lý, theo dõi giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ; đồng thời ứng dụng phần mềm Excel và Nền tảng Quản lý án hình sự để theo dõi chặt chẽ thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua kiểm sát, đơn vị không phát hiện trường hợp nào tạm đình chỉ không đúng căn cứ hoặc lạm dụng tạm đình chỉ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với công tác kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử, trong tổng số 565 vụ/1.058 bị can thụ lý giải quyết, tỷ lệ giải quyết ở giai đoạn truy tố đạt 94,4% và xét xử đạt 95,7%.

Tỷ lệ án viện kiểm sát trả cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung được giữ vững ở mức 0%. Tỷ lệ tòa án trả hồ sơ cho viện kiểm sát chấp nhận trả cơ quan điều tra chỉ chiếm 2,2% (8/357 vụ); đối với 4 vụ tòa án trả nhưng viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, tòa án sau đó đều xét xử xong đúng theo quan điểm của viện kiểm sát.

Bên cạnh những thành tích đạt được, việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung và khó khăn trong giải quyết án tồn đọng vẫn phát sinh chủ yếu ở nhóm tội phạm về ma túy và trật tự xã hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 xác định tiếp tục tăng cường cơ chế phối hợp giữa viện kiểm sát - cơ quan điều tra - tòa án ngay từ khâu tiếp nhận, phân loại nguồn tin tố giác tội phạm đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử.

Định kỳ hằng tháng rà soát, kiểm sát kỹ lưỡng các căn cứ, thời hiệu tạm đình chỉ; kịp thời phục hồi giải quyết khi có căn cứ hoặc xử lý dứt điểm khi hết thời hiệu theo quy định, tuyệt đối không để kéo dài.

Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ kiểm sát viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý án; quy định cụ thể và xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân của cán bộ tiến hành tố tụng nếu để xảy ra việc trả hồ sơ điều tra bổ sung do lỗi chủ quan.