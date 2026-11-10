Hạn chế thiệt hại hạ tầng đường bộ do mưa lũ khu vực Trung Bộ

Cụ thể, Cục Đường bộ đề nghị các Khu Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), doanh nghiệp và nhà đầu tư dự án PPP Quốc lộ, đường cao tốc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và ứng phó với thiên tai.

Đơn vị quản lý đường bộ tổ chức lực lượng chốt trực, phân luồng giao thông tại vị trí sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cục Đường bộ.

Đặc biệt chủ động phối hợp triển khai phương án phân luồng giao thông ngay khi xảy ra tình trạng tắc đường hoặc hạn chế lưu thông do thiên tai.

Với các sự cố như hư hỏng cầu, cống; ngập lụt gây ngập đường; đất, đá sạt lở vùi lấp mặt đường; sạt lở ta luy âm, ảnh hưởng đến nền đường, các đơn vị phải khẩn trương tổ chức xử lý, khắc phục, không để kéo dài tình trạng ách tắc giao thông.

Các đơn vị thực hiện nghiêm phương châm chỉ huy tại chỗ, chủ động điều động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị và vật tư để xử lý ngay các vị trí bị chia cắt, tắc đường.

Trường hợp cần thiết, thành lập Ban chỉ huy tiền phương để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Cục với Sở Xây dựng và lực lượng chức năng tại địa phương.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng tuyến đường bị ách tắc nhưng không có phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm giao thông, các đơn vị kiểm tra, rà soát và khắc phục ngay những vấn đề tồn tại trong công tác phòng, chống thiên tai. Kiểm tra chặt chẽ việc bố trí lực lượng trực bảo đảm giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các dự án xây dựng, bảo trì đường bộ đang khai thác, chủ đầu tư và cơ quan quản lý dự án phải kiểm tra việc bố trí hệ thống báo hiệu đường bộ, rào chắn tại các vị trí thi công.

Nhà thầu thi công bố trí lực lượng thường trực tại công trường, kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, bất cập, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Khu Quản lý đường bộ phải kiểm tra hệ thống kho, vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm sẵn sàng xuất cấp phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường được giao quản lý.