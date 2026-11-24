Cụ thể, khi thực hiện mua nợ với Công ty Quản lý tài sản: Đối với trường hợp sử dụng đồng tiền mua nợ là đồng Việt Nam, bên mua nợ sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện thanh toán cho Công ty Quản lý tài sản tiền mua nợ và các chi phí có liên quan theo hợp đồng mua, bán nợ. Đối với trường hợp sử dụng đồng tiền mua nợ là ngoại tệ, bên mua nợ là người không cư trú sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam hoặc tài khoản ngoại tệ của bên mua nợ tại nước ngoài để thực hiện thanh toán cho Công ty Quản lý tài sản tiền mua nợ và các chi phí liên quan theo hợp đồng mua, bán nợ.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Thông tư yêu cầu, khi thu hồi nợ từ các khoản nợ được mua từ Công ty Quản lý tài sản, số tiền thu hồi nợ phải được chuyển vào một tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc một tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ (đối với trường hợp khoản nợ được thu hồi bằng ngoại tệ) của bên mua nợ mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư số 54/2026/TT-NHNN quy định đồng tiền được sử dụng trong mua, bán nợ giữa Công ty Quản lý tài sản và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty Quản lý tài sản mua khoản nợ xấu bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tỷ giá đồng Việt Nam với ngoại tệ áp dụng để quy đổi như sau: Đối với khoản nợ xấu bằng đô la Mỹ (USD) là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng mua, bán nợ. Đối với khoản nợ xấu bằng ngoại tệ không phải USD là tỷ giá quy đổi chéo ngoại tệ đó sang đồng Việt Nam thông qua USD (với tỷ giá quy đổi USD sang đồng Việt Nam là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố và tỷ giá quy đổi ngoại tệ đó sang USD là tỷ giá được niêm yết trên màn hình Reuters, Bloomberg hoặc các phương tiện khác đối với những loại ngoại tệ không được hiển thị trên màn hình Reuters, Bloomberg) tại thời điểm ký kết hợp đồng mua, bán nợ. Trường hợp Công ty Quản lý tài sản mua khoản nợ xấu bằng vàng của tổ chức bán nợ thì áp dụng giá quy đổi là giá vàng mua vào của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thời điểm ký kết hợp đồng mua, bán nợ.