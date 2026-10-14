Hạn chế lưu thông trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép cầu đi bộ

Trong thời gian thi công lắp dựng, hợp long vòm thép chính, luồng giao thông thủy sẽ bị cấm tạm thời theo các khung giờ cụ thể: từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19-10 nhằm phục vụ công tác di chuyển đoàn sà lan vận chuyển kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Từ 2 giờ đến 18 giờ ngày 21 và 22-10, nhằm phục vụ công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép cầu chính.

Ngoài cấm luồng tạm thời, từ ngày 13-10 đến ngày 7-12, trên tuyến sông Sài Gòn, tại khu vực thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thiết lập trạm điều tiết giao thông đường thủy tại thượng lưu và hạ lưu kết hợp bố trí báo hiệu đường thủy nội địa theo phương án bảo đảm an toàn giao thông thủy.

Theo Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (nhà tài trợ công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn), sau khi thử tải toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang được chuẩn bị để lai dắt từ Vũng Tàu về vị trí lắp đặt.

Từ khu vực cảng Đông Xuyên (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), đoàn lai dắt dự kiến mất khoảng hai ngày để đưa cầu về khu vực lắp đặt. Theo kế hoạch, cầu đi bộ dự kiến hợp long vào ngày 21-10. Việc hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật.